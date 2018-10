Haïti : Tremblement de terre - Rapport de situation #1

Le séisme a provoqué la mort de dix personnes – sept à Port-de-Paix (Nord-Ouest) et 3 à Gros Morne (Artibonite). Au moins 135 personnes sont blessées et prises en charge dans des hôpitaux. Plusieurs maisons sont détruites ou endommagées.

Des centres hospitaliers des départements du Nord-Ouest, de l’Artibonite et du Nord ont accueilli et soigné au moins 135 blessés, dont des fractures et des blessures légères.