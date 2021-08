Haïti : Tremblement de terre - Flash Update No. 3 (18 août 2021)

POINTS SAILLANTS

Le nombre de morts a grimpé à près de 2 000 et plus de 9 900 blessés, des chiffres qui continueront probablement à augmenter car les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours.

• La Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) civile haïtienne (DGPC) a déclaré que 137 000 familles ont été touchées dans les départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes. Environ 500 000 personnes, soit 40 % de la population totale des départements dans les départements touchés, ont besoin d'une humanitaire d'urgence.

• Près de 61 000 maisons ont été détruites et plus de 76 000 ont subi des dommages dans les trois départements les plus départements les plus touchés, laissant des milliers de personnes sans abri et entraînant un besoin urgent de solutions pour un hébergement d'urgence.

• Une première évaluation rapide a révélé que 24 établissements de santé ont été touchés dans les départements du Sud,

Nippes et de la Grand'Anse, dont 20 ont subi des dommages aux infrastructures et 4 ont été détruits.

• Le passage de la dépression tropicale Grace a eu un impact modéré sur Haïti, avec des inondations à Jacmel, Les Cayes et Marigot, ce qui a créé des risques supplémentaires pour la sécurité des maisons endommagées et les personnes laissées sans abri par le tremblement de terre.

• Aujourd'hui, 18 août, deux autres convois humanitaires sont prévus pour apporter une aide aux personnes dans le besoin. Les convois se sont heurtés à des barrages routiers érigés par des communautés dont les besoins ne sont pas satisfaits, ce qui souligne la nécessité de rendre des comptes aux populations affectées (AAP) et de communiquer avec elles (CAC).

APERCU DE LA SITUATION

Quatre jours après le tremblement de terre dévastateur de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest d'Haïti, le niveau de destruction et de désespoir est de plus en plus évident. Au 18 août, le bilan des victimes s'éleve à près de 2 000 morts et à et plus de 9 900 blessés, des chiffres qui ont augmenté exponentiellement depuis les premières heures après le séisme du 14 août et qui continueront probablement à grimper car les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours pour identifier les victimes et de retrouver les centaines d'autres personnes qui sont toujours portées disparues.

Le département du Sud enregistre plus de 80 pour cent des décès jusqu'à présent, (près de 1 600), tandis que 205 personnes sont mortes dans la Grand'Anse et 137 dans les Nippes.

Bien que les évaluations n'en soient qu'à leurs débuts, la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) indique que 137 000 familles ont été affectées dans les trois départements les plus touchés (Sud, Grand'Anse et Nippes), et qu'au moins 500 000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence dans ces départements, soit environ 40 poru cent des 1,6 million de personnes vivant dans les trois départements.

Parmi les personnes affectées, on compte 1 475 personnes vivant avec un handicap, dont 720 femmes et enfants, qui ont besoin d'une assistance urgente pour répondre à leurs besoins différenciés, car elles sont plus vulnérables aux abus et à la violence, y compris la violence sexuelle et basée sur le genre, à la discrimination et à l'exclusion de l'assistance.

Lorsque la dépression tropicale Grace est passée sur la péninsule sud d'Haïti entre le 16 et le 17 août, les missions de recherche et de sauvetage ont été temporairement affectées. Cependant, les opérations se sont intensifiées avec l'arrivée d'équipes de recherche et de sauvetage supplémentaires et le personnel humanitaire se mobilise afin d'accélérer les opérations. Les équipes de recherche et de sauvetage ont réussi à sauver au moins 34 personnes des décombres. Grace a déversé environ 10 pouces de pluie (environ 25 cm) sur les mêmes régions du sud-ouest du pays qui souffrent encore de l'impact du tremblement de terre de magnitude 7,2. Les villes côtières, telles que Jacmel, Les Cayes et Marigot, ont subi des inondations considérables. Les autorités de la protection civile appellent les personnes touchées à la plus grande vigilance, car la combinaison de fortes pluies et de possibles répliques du tremblement de terre pourrait faire s'écrouler les murs et les toits fissurés des maisons endommagées.

Les parties sud et ouest du pays, en particulier les départements du Sud, de la Grand'Anse et des Nippes, ont subi des dommages et des pertes dévastateurs, notamment au niveau des logements, des bâtiments, des infrastructures essentielles et des routes. Cependant, les infrastructures portuaires, aéroportuaires et de télécommunications n'ont pas subi de dégâts majeurs. Selon la DGPC, près de 61 000 habitations ont été détruites et plus de 76 000 ont subi des dommages, laissant des milliers de personnes sans abri. Le nombre de personnes déplacées et de sans-abri va probablement continuer à augmenter dans les jours et les semaines à venir, créant un besoin urgent de solutions d'hébergement d'urgence.

Cependant, de nombreux abris officiels ont subi différents degrés de dommages dans les zones les plus touchées, obligeant les personnes déplacées qui ne peuvent pas rester avec leur famille ou leurs amis à installer des tentes de fortune construites en bois et en bâche pour se protéger des pluies battantes, dont beaucoup ont été démolies par les vents violents de la dépression tropicale Grace. Les personnes dont les maisons sont détruites se réfugient dans des points de rassemblement, principalement des places publiques et des terrains vagues. Il en existe 5 dans le département du Sud et 33 dans celui des Nippes.

Les responsables gouvernementaux s'efforcent de procéder à des évaluations rapides de la sécurité des bâtiments afin d'identifier les lieux susceptibles de fournir un abri aux personnes déplacées et aux sans-abri, mais de fortes pluies ont retardé ces évaluations les 16 et 17 août.

Avant même que le séisme ne frappe, 19 000 personnes déplacées par la violence des gangs, certaines résidant dans des sites formels et d'autres dans des sites informels, avaient besoin de solutions d'hébergement durables. Les déplacements déclenchés par le séisme ont exacerbé les problèmes d'hébergement existants pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays.

Avec des milliers de personnes déplacées dormant dans les rues alors que les pluies s'abattent, les populations vulnérables sont de plus en plus exposées au risque croissant de maladies infectieuses, dont le choléra, les infections respiratoires aiguës, les maladies diarrhéiques et le paludisme. Les déplacements à grande échelle, les mauvaises conditions de vie et l'accès limité à l'eau potable, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) sont des causes majeures de préoccupation, en particulier dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Dans la commune de Pestel, Grand'Anse, près de 1 810 citernes d'eau ont été endommagées ou détruites, créant un besoin urgent d'eau potable et d'assainissement.

Dans les trois départements les plus durement touchés, le système de santé a été sévèrement mis à mal alors que les besoins en matière de santé continuent de croître de manière exponentielle après le séisme, ce qui fait de l'intervention humanitaire dans le domaine de la santé une priorité de réponse essentielle pour garantir l'accès à une assistance vitale et la poursuite d'autres services essentiels, y compris ceux de la santé sexuelle et reproductive. Une première évaluation rapide a révélé que 24 établissements de santé ont été touchés dans les départements du Sud, des Nippes et de la Grand'Anse, dont 20 ont subi des dommages infrastructurels et 4 ont été détruits.

La gestion de la complexe situation sécuritaire et la négociation de l'accès humanitaire représentent les plus grands défis auxquels sont confrontés les partenaires humanitaires. Malgré des négociations réussies pour l'ouverture d'un "couloir humain" à travers les secteurs contrôlés par les gangs, des convois humanitaires à destination du sud, durement touché, ont été bloqués par les communautés sinistrées, dont les besoins liés aux différentes crises en cours ou au récent séisme en matière d'eau, d'assainissement et d'hygiène, de santé et d'insécurité alimentaire n'ont pas encore été satisfaits. Elles demandent que leurs besoins soient satisfaits avant que le convoi ne poursuive sa route. Aujourd'hui, 18 août, deux autres convois humanitaires sont prévus pour apporter une aide humanitaire aux personnes dans le besoin.

Malgré sa force et sa profondeur, le séisme est moins catastrophique que celui de 2010, qui a fait plus de 300 000 morts et 1,5 million de blessés. Néanmoins, l'impact du séisme du 14 août a été dévastateur, d'autant plus que le pays était encore en train de se remettre de l'impact de l'ouragan Matthew en 2016 qui a touché beaucoup des mêmes personnes dans la péninsule sud qui luttent encore pour réparer ou reconstruire leurs maisons et leurs moyens de subsistance. Ces personnes touchées par la crise, dont les besoins ne feront qu'augmenter dans les semaines et les mois qui suivront ce séisme dévastateur, manquent des ressources nécessaires pour se remettre d'une nouvelle crise. De nouveaux besoins se chevaucheront et exacerberont ceux qui émergent déjà d'autres crises, y compris la pandémie de COVID-19, les déplacements internes dus à la violence des gangs et l'insécurité alimentaire croissante, créant potentiellement une crise prolongée dans un contexte d'instabilité politique et d'insécurité chroniques.