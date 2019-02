Haïti travaille en collaboration avec le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe de manière à renforcer sa présence et ses engagements dans les initiatives caribéennes de réduction de risque

PORT-AU-PRINCE, Haïti, le 12 février 2019 – Haïti est à un moment décisif dans son engagement stratégique pour la prévention des catastrophes. Le pays se prépare à adopter un plan national révisé de gestion des risques et des désastres (PNGRD), environ 20 ans après l’adoption du premier plan. En outre, une loi est en discussion pour renforcer les capacités et l'autonomie de la Direction de la Protection Civile (DPC). En même temps, Haïti cherche à s’engager dans plusieurs initiatives aux niveaux régional et global et entend participer aux principaux événements internationaux en prévention des catastrophes où elle devra mettre en évidence les progrès réalisés tout en continuant d'attirer l'attention sur les vulnérabilités existantes. Conscient de cette étape critique, le Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe accroit son support au gouvernement et d'autres acteurs impliqués dans la réduction des risques et la construction de la résilience au niveau du pays.

Du 29 au 31 Janvier, M. Raúl Salazar, chef du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe pour les Amériques et les Caraïbes, a conduit une mission en Haïti où il a rencontré les principaux acteurs du gouvernement, les agences des Nations Unies et le secteur privé en vue d’identifier les points de synergie et réunir les efforts de plaidoyer. Au cours de cette visite, M. Salazar a rencontré Dr Jerry Chandler, directeur de la Protection Civile, qui a présenté la nouvelle loi sur la prévention des catastrophes ainsi que le Plan national révisé de gestion des risques et désastres. Ils ont aussi convenu de l'importance d'assurer une participation remarquable d'Haïti à la prochaine session de la Plateforme Mondiale pour la Réduction Des Risques de Catastrophe, qui aura lieu à Genève en mai 2019. À l’occasion d’une rencontre avec la Coopération Suisse, M.Salazar et les représentants de la Coopération se sont accordés pour soutenir la DPC dans le choix des matériaux de communication et des bonnes pratiques à partager à la réunion de la Plate-forme Mondiale pour la Réduction Des Risques de Catastrophe.

Conformément aux recommandations du Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030 qui fait la promotion d’un partenariat public-privé efficace, incluant des investissements qui tiennent compte des risques pour renforcer la résilience des communautés, la délégation du bureau des Nations Unies pour la prévention des risques de catastrophe a rencontré AGERCA, une plateforme d’entreprises privées engagées dans la prévention des risques et la réponse aux désastres en Haïti. Grâce à la collaboration entre les deux institutions, Haïti envisage de lancer, d' ici la fin du mois de mars 2019, le Réseau national ARISE d'Haïti , une initiative du secteur privé qui cherche à réduire les risques à travers un meilleur processus de décision basé sur une grande connaissance des risques qui orientent les actions de préparation de réponse et de réhabilitation suite à une catastrophe .

En plus des réunions tenues avec le Programme Alimentaire Mondial (W F P) et le Bureau des Nations Unies pour la Coordination des Affaires Humanitaires (OCHA), la délégation a rencontré Dr Mamadou Diallo, Représentant Spécial Adjoint du Secrétaire Général des Nations Unies en Haïti et Responsable de la Mission des Nations Unies pour l’Appui à la Justice en Haïti (MINUJUSTH).

Avant de quitter Haïti, la délégation du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe a rencontré son principal bailleur en Haïti cette année, le bureau local de la Direction Générale pour la Protection Civile et les Opérations d’Aide Humanitaire Européennes (ECHO), où M. Salazar a exposé les résultats de la mission et les prochaines étapes identifiées.

Cette mission et les réalisations du projet ont été possibles grâce au soutien financier d'ECHO.