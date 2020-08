Haïti : Tempête Tropicale Laura - Rapport de situation No. 3, au 25 août 2020, 12h00 midi

Ce rapport est produit par OCHA Haïti en collaboration avec des partenaires humanitaires. Il couvre la situation au 25 août. Le prochain rapport sera publié autour du 26 août.

POINTS SAILLANTS

La tempête tropicale Laura est passée sur Haïti le dimanche 23 août, provoquant des inondations dans 32 communes de 6 départements. 21 personnes ont été tuées et 5 autres sont toujours portées disparues.

Les départements de l'Ouest, du Sud et du Sud-Est sont les plus touchés.

Jusqu'à présent, au moins 600 maisons ont été déclarées inondées, endommagées ou détruites. Ce nombre devrait augmenter car l'évaluation de l’impact est toujours en cours.

L'évaluation de la situation est en cours, avec notamment un survol des départements de l'Ouest et du Sud-Est cet après-midi pour évaluer plus précisément l'impact de la tempête.

APERÇU DE LA SITUATION

Le passage de la tempête tropicale Laura le dimanche 23 août a provoqué des pluies modérées à fortes, de fortes rafales de vent et des conditions de mer dangereuses dans de nombreux départements, dont le Sud, le Sud-Est, l'Ouest, l'Artibonite, les Nippes et le Centre. Selon l'Unité hydrométéorologique (UHM), le niveau de saturation des sols est déjà de 90 à 100 % dans de nombreuses régions du pays, ce qui signifie que des pluies supplémentaires dans les prochains jours pourraient provoquer de nouvelles inondations.

Selon les rapports disponibles, la tempête a provoqué des inondations dans 32 communes de 6 départements, comme le montre la carte ci-dessus. Des informations sur l’impact de la tempête sont toujours en cours de collecte ; cependant, les rapports reçus jusqu'à présent semblent indiquer que les départements de l'Ouest, du Sud-Est et du Sud sont les plus touchés. Au total, 21 personnes ont été tuées par la tempête et 5 autres sont toujours portées disparues. Des évaluations sont en cours pour dresser un bilan plus précis des impacts de la tempête. Jusqu'à présent, environ 600 maisons ont été signalées comme étant inondées, endommagées ou détruites. Toutefois, ce chiffre devrait changer à mesure que de nouvelles informations seront disponibles. Des dégâts aux récoltes et la perte de bétail ont également été signalés dans les départements du Sud Est, du Sud, de l'Artibonite, de la Grand'Anse, des Nippes, du Nord, de l'Ouest et du Nord-Ouest.

RÉPONSE HUMANITAIRE

Le gouvernement d'Haïti, par l'intermédiaire de la Direction générale de la protection civile (DGPC), continue d'évaluer l'impact de la tempête et les besoins correspondants, avec le soutien des Nations unies (ONU) et de ses partenaires. Un survol en hélicoptère est planifié pour le mardi 25 août afin d'avoir une vue d'ensemble de la situation et de mieux identifier où les missions d'évaluation et de réponse sont nécessaires. Des représentants de la DGPC, du MTPTC, du Ministère de l'agriculture (MRNDR) et des Nations unies participeront aujourd'hui à un survol d'évaluation des départements de l'Ouest et du Sud-Est, à l'aide de l'hélicoptère de l'UNHAS opéré par le PAM. Le survol fournira une perspective aérienne des zones touchées afin d'aider à évaluer les besoins, notamment en facilitant une évaluation rapide de l'impact de la tempête sur les cultures afin d'anticiper de potentielles répercussions sur la sécurité alimentaire. Des images satellites seront également utilisées pour fournir une perspective supplémentaire sur l'impact de la tempête.

La DGPC, avec le soutien du Fonds d'assistance économique et sociale (FAES), distribue des kits alimentaires dans les départements de l'Ouest, des Nippes, du Sud-Est et du Sud. La distribution de matériels, notamment des bâches et du matériel de réparation des dommages aux maisons, est prévue dans les départements du Sud-Est et de l'Ouest.

Le Ministère des Travaux Publics, Transports et Communications (MTPTC) a déployé plusieurs équipes dans les départements de l'Ouest et du Sud-Est pour assurer l'évaluation et la réparation des routes et des ponts endommagés.

La Direction Nationale de l'Eau Potable et de l'Assainissement (DINEPA) déploie une équipe mobile pour fournir un soutien dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, notamment pour distribuer des produits de traitement de l'eau à Anse-à-Pitres et Belle-Anse.

Trois équipes de l'OMS/OPS ont déjà été déployées dans le nord et le sud avec des kits médicaux pour cyclones, pouvant traiter en moyenne 30 victimes et 50 autres patients. Des volontaires de la Croix-Rouge haïtienne sont présents dans toutes les communes du pays et sont équipés de kits de premiers secours. Cependant, l'accès au transport en ambulance est extrêmement limité.

Environ 11 écoles ont été transformées en abris d'évacuation d'urgence. Ces espaces devront être évacués et nettoyés dès que possible, afin que les écoles puissent reprendre les cours. En raison de la crainte de la transmission de COVID-19, de nombreuses personnes évacuées ont préféré chercher refuge chez des voisins ou des membres de leur famille plutôt que dans les abris d'urgence officiels.

Des stocks d'urgence humanitaire sont prépositionnés dans les départements et peuvent être distribués, si nécessaire, une fois les besoins identifiés. Le secteur Logistique est disponible pour assurer le transport terrestre, aérien et maritime pour toute mission d'évaluation et d'intervention.

Etant donné que de nombreuses routes et ponts sont signalés comme étant endommagés, détruits ou bloqués, le secteur Logistique, avec le soutien du PAM, a élaboré une carte actualisée des contraintes d'accès physique afin de faciliter la réponse.

Pour télécharger le plan d'accès routier, veuillez aller sur : https://reliefweb.int/node/3664744/

