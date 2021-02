Haïti - Suivi des produits et services d’eau hygiène et assainissement - janvier 2021

INTRODUCTION

Haïti, pays le plus pauvre du continent américain, fait face à une crise multi-dimensionelle profonde : depuis 2018, la situation sociale, politique et économique s’est considérablement dégradée, rendant la population particulièrement vulnérable aux chocs. Dans ce contexte, alors que les installations et pratiques en eau, hygiène et assainissement (EHA) ont un impact direct sur les conditions de vie et la santé des ménages, en particulier face à la propagation de maladies transmissibles, l’accès aux produits et services en EHA de base est limité par l’inflation et des vulnérabilités socio-économiques accrues. Avec le soutien du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et des partenaires du secteur EHA, REACH vise à mettre en oeuvre un système de collecte regulière de données sur les prix et la disponibilité des produits et services du secteur EHA dans le but d’informer la réponse humanitaire.

MÉTHODOLOGIE

Suite aux collectes de données des mois d’octobre et décembre 2020, une troisième évaluation a été réalisée du 25 janvier au 1er février 2021 à travers des entretiens en face-à-face menés par les partenaires du secteurs EHA, au niveau de 7 communes réparties dans 4 départements du pays. Dans chaque localité ciblée, les enquêteurs ont collecté des données portant sur 6 produits et services (eau en bidon, eau en sachets, savon, produit de traitement de l’eau, chlore, camions d’eau) auprès d’un total de 124 informateurs clés (IC), incluant marchands et fournisseurs de services. Les données obtenues sont indicatives et présentent un aperçu des prix et de la disponibilité de ces produits et services en EHA dans les zones évaluées tels que rapportés par les IC. Cette fiche d’information présente les résultats principaux de ce troisièmecycle de collecte, ainsi qu’une comparaison avec les données des premier et deuxième cycles.