Haïti: Stratégie de réponse - Contribution au Plan de Réponse Humanitaire (2019-2020) Pour la période de janvier-décembre 2020

Répondre à la crise alimentaire, renforcer la résilience et atténuer l’impact de la maladie à coronavirus 2019 (covid-19) sur les moyens d’existence des populations vulnérables

Ces 10 dernières années, Haïti a été touché par deux tremblements de terre majeurs (en 2010 et 2018), trois ouragans (Sandy en 2012, Matthew en 2016 et Irma en 2017) et trois épisodes de sécheresse sévère (en 2014, 2015/16 et 2018/19). Aujourd’hui encore, les effets de ces catastrophes continuent d’aggraver la vulnérabilité des populations, en particulier au sein des communautés rurales, qui tirent leurs moyens d’existence de l’agriculture. En outre, la détérioration du contexte socio-politique et économique ainsi que la propagation rapide de la covid-19 dans le pays exacerbe les faiblesses structurelles persistantes du pays. La hausse des prix des denrées de base, la dépréciation de la gourde haïtienne et la diminution des investissements étrangers ont considérablement réduit l’accès à la nourriture des ménages les plus pauvres. En 2019, une augmentation soudaine du nombre de personnes en insécurité alimentaire aiguë sévère a été observée en relation avec les épisodes de sécheresse et la période de troubles socio-politiques. Le nombre de personnes touchées a ainsi presque quintuplé.

Dans le cadre du Plan de réponse humanitaire 2019‑2020 révisé, la FAO mettra en oeuvre une stratégie opérationnelle intégrée, adaptée à l’évolution du contexte dans le pays et axée sur les divers secteurs agricoles (agriculture, élevage, pêche et forêt) dont les populations dépendent. En 2020, la FAO requiert 93 millions d’USD pour assister 1,2 million de personnes afin de soutenitr leurs moyens d’existence et renforcer leur résilience.