Haïti: Stratégie de protection (2018-2021)

1. INTRODUCTION

La succession des crises sociopolitiques depuis 19861 combinée à une grande précarité aux désastres naturels2 expose davantage les populations aux risques de protection. L’État haïtien à la responsabilité première d’aider et de protéger les personnes touchées. Toutefois, malgré les efforts déployés, les défis en protection restent très présents3 et surpassent la capacité de réponse de l’État. En effet, plus de 1.44 millions d’Haïtiens sont exposés à la violence, aux abus et à l’exclusion.

Face à ce constat, l’Équipe Humanitaire du Pays (EHP) a ré-activé le Groupe de Coordination pour la Protection (GCP) afin d’élaborer une stratégie commune entre les acteurs humanitaires, de développement et de renforcement de la paix. Le résultat est une stratégie qui opérationnalise le nexus dans un cadre commun d’appui aux citoyens haïtiens en accord avec les politiques nationales. Elle combine les éléments d’une approche sectorielle en protection avec les objectifs stratégiques au niveau de l’EHP couvrant la période de 2018 à 2022 pour un cout estimé de 99.4 millions.