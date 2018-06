Haïti : Situation de la sécurité alimentaire, Au 8 juin 2018

SITUATION

Le rapport de classification de l’insécurité alimentaire selon le « IPC » publié en octobre 2017 par la CNSA a classé les départements du Nord-Est et les zones montagneuses de la Grand-Anse en phase de crise tandis que le reste du pays était classé en phase de stress. On avait estimé à environ 1,32 million de personnes la population en situation de crise ou urgence pour la période d’octobre 2017 à février 2018. Le rapport prévoyait une détérioration de la situation de sécurité alimentaire pour la période allant de mars à juin 2018 dans certaines zones en raison de la période de soudure. De ce fait, en plus des deux zones classées en phase de crise pour la période précédente, les communes côtières de la Grand-Anse allaient passer en phase de crise.

Le bulletin « panier alimentaire et les conditions de sécurité alimentaire en Haïti » publié par la CNSA en avril 2018, indiquait une amélioration de la situation de sécurité alimentaire à partir de mai dans certaines zones en raison du début des récoltes de la campagne de printemps. Parallèlement, une détérioration de la situation de sécurité alimentaire a été observée dans le département du Centre à cause de la sécheresse qui a considérablement réduit les rendements de la saison hivernale, en particulier dans le Haut-Plateau d’une part et d’autre part à cause du renforcement des contrôles à la frontière. Le bulletin a aussi fait état d’une hausse moyenne d’environ 8.6% de la valeur du panier alimentaire au cours du premier trimestre de l’année 2018 par rapport au premier trimestre de l’année 2017.