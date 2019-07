Haïti-Saison cyclonique : Des dispositions pour se préparer contre d’éventuels cyclones

P-au-P, 26 juil. 2019 [AlterPresse] --- Des mesures sont prises en vue de renforcer les moyens de préventions par rapport à d’éventuels cyclones, sur le territoire national, en Haïti, a fait savoir le principal responsable de la Direction de la protection civile (Dpc), Dr. Jerry Chandler, lors d’une conférence de presse, ce vendredi 26 juillet 2019, à laquelle a assisté l’agence en ligne AlterPresse.

Des membres de conseils municipaux, des coordonnatrices et coordonnateurs techniques départementaux, des délégués départementaux, des cadres de la protection civile ont été formés à travers différents exercices de simulation, des campagnes d’éducation et de sensibilisation, par rapport aux comportements à adopter en cas de catastrophes naturelles.

De telles dispositions institutionnelles devraient leur permettre d’améliorer leurs connaissances, en matière de réduction des risques de catastrophe, explique Chandler.

Avec l’appui des partenaires, les équipes de terrain disposeront de véhicules 4x4. 15 personnes ont été formées, afin d’être capables d’utiliser des drones pour effectuer des évaluations rapides.

Un atelier a été également organisé, ce vendredi 26 juillet 2019, sur le thème « fonctionnement des centres d’opérations d’urgence et communication en situation de crise ».

Une série d’exercices de simulation au niveau départemental, qui sont en train d’être conduits, « permettent aux communes de s’entraider. Le dernier exercice de simulation en date s’est déroulé, mi-juillet 2019, dans le Nord-Est, avec l’implication de toutes les communes de ce département. Le prochain nous conduira dans le Sud ».

Pendant la saison cyclonique, qui s’étend du samedi 1er juin 2019 au samedi 30 novembre 2019, la protection civile prévoit trois dépressions et deux phénomènes nommés Andrea et Barry. Ces deux phénomènes attendus ne devraient pas représenter de danger pour Haïti.

En 2016, 108 morts et d’immenses dégâts matériels ont été recensés, après le passage, les lundi 3 et mardi 4 octobre 2016, du puissant cyclone Matthew sur Haïti, notamment à travers les départements géographiques du Sud, de la Grande Anse et des Nippes (Sud-Ouest d’Haïti). [mj emb rc apr 26/07/2019 15:24