Haïti: Saison Cyclonique 2020

[Port-au-Prince] – L’Ambassade des États-Unis en Haïti annonce le lancement des mesures de préparation aux catastrophes au début de la saison cyclonique Atlantique de 2020. Le gouvernement des États-Unis, par le biais des bureaux d’assistance à l’étranger en cas de catastrophe (OFDA) et Food For Peace (FFP) de l’USAID, intensifie la préparation aux catastrophes à travers son support à la mission de la Direction de la Protection Civile (DPC) pour s’assurer qu’Haïti soit prête pour la saison cyclonique – qui se déroule du 1er juin au 30 novembre de chaque année. Dans le cadre des efforts de la DPC, l’USAID / OFDA / FFP ont assembler une large coalition de partenaires clés incluant des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales oeuvrant en Haïti, qui permettra de lancer une réponse du gouvernement américain dans les 24 heures après un éventuel cyclone.

L’Ambassadeur des États-Unis en Haïti, Michele Sison, a déclaré: «Les prévisions actuelles indiquent que la saison cyclonique Atlantique de 2020 risque d’être plus intense que la moyenne. Combiné à la menace de COVID-19, nous nous préparons à aider Haïti en cas de cyclone important. Nous encourageons le gouvernement haïtien et tous les Haïtiens à faire tous les préparatifs possibles. » L’Ambassade des États-Unis souligne les activités suivantes de préparation aux cyclones de l’USAID / OFDA et de l’USAID / FFP:

Considérant le COVID-19, l’USAID / OFDA vient d’accorder à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 2,5 millions de dollars pour ces activités importantes et pour soutenir le rôle de leadership de la DPC en renforçant ses capacités techniques et en comblant les lacunes opérationnelles.

L’OIM stocke des fournitures de secours d’urgence, y compris des kits d’hygiène, des bâches en plastique, des citernes d’eau, des couvertures et des kits de réparation d’abris pour plus de 50 000 personnes dans des endroits stratégiques à travers Haïti – Port-au-Prince, Les Cayes, Gonaïves et Cap Haïtien.

L’USAID fournit 13,2 millions de dollars pour aider Haïti à répondre à l’épidémie de COVID-19. Cette assistance soutiendra les efforts de communication sur les risques, l’amélioration de l’eau et de l’assainissement, la prévention des infections, la gestion des cas COVID-19, les laboratoires, etc. Au cours des 20 dernières années, les États-Unis ont investi près de 6,7 milliards de dollars en assistance, dont 1,8 milliard de dollars en assistance sanitaire en Haïti pour le VIH / sida, la santé maternelle et infantile, et plus encore.

Le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies est prêt à transporter des produits de secours en Haïti par voie maritime et routière, garantissant ainsi un transport ininterrompu de fournitures humanitaires. En outre, le PAM maintient un stock de contingence financé par l’USAID d’environ 4 000 tonnes de nourriture pouvant nourrir environ 300 000 personnes pendant 30 jours avec des rations de riz, de légumes secs et d’huile végétale.

D’autres ONG partenaires – Catholic Relief Services (CRS), La Croix-Rouge, World Concern Development Organisation (WCDO) et autres – fourniront également un support, y compris la réparation et la réhabilitation des centres d’évacuation dans 100 communautés à travers Haïti, le maintien d’un réseau de 10 000 volontaires sur le terrain qui peuvent être activés pour appuyer les interventions de la DPC en cas de catastrophe.

Depuis 2010, Haïti a connu plusieurs autres catastrophes naturelles – le cyclone Sandy (2012), le cyclone Matthew (2016) et El Niño (2018). Le bureau Food For Peace (FFP) de l’USAID a contribué 27,7 millions de dollars en aide alimentaire d’urgence pour pallier les effets de la sécheresse provoquée par El Niño au cours de l’exercice 2018. L’assistance d’urgence a répondu aux besoins immédiats dans les zones gravement touchées par la sécheresse, comme La Gonâve, le Nord-Ouest, le Nord-Est, le Plateau Central, le Sud et le Sud-Est. Les activités de réduction des risques en cas de désastre et de d’activités de création d’avoirs ont contribué aux efforts de relèvement et au renforcement de la résilience en cas de chocs futurs.

Christopher Cushing, Directeur de la mission USAID / Haïti, a déclaré: « Pendant que nous nous préparons pour la saison cyclonique dans le contexte de la pandémie de COVID-19, l’USAID continue les travaux essentiels de développement et d’aide humanitaire en Haïti. Nos experts en intervention en cas de catastrophe observeront les cyclones au fur et à mesure qu’ils se développent et nos partenaires locaux feront la sensibilisation et fourniront une assistance aux communautés haïtiennes afin qu’elles sachent quoi faire en cas de cyclone. » Le Gouvernement Américain, par le biais de l’USAID, s’est engagé à aider les communautés haïtiennes dans le besoin et à veiller à ce que des fournitures d’urgence et des fonds de réponse rapide soient immédiatement disponibles. Pour en savoir plus sur Haïti et la préparation aux cyclones 2020 dans la région des Caraïbes, visitez: https://goo.gl/Zivd5S.