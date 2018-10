Haïti-Séisme : L’Union européenne se dit prête à fournir son assistance aux victimes

P-au-P, 10 oct. 2018 [AlterPresse] --- L’Union européenne (Ue) indique qu’elle se tient prête à fournir de l’assistance à la population victime lors du tremblement de terre survenu dans la soirée du samedi 6 octobre 2018, dans un communiqué transmis à l’agence en ligne AlterPresse.

Cette assistance sera donnée en fonction des besoins qui seront identifiés et requis par la direction de la Protection civile haïtienne, précise-t-elle, tout en exprimant sa solidarité avec les victimes.

Elle renouvelle son engagement à se tenir aux côtés des autorités pour compléter les efforts nationaux, dans ce contexte.

Un accompagnement est fourni au système national de gestion des risques et désastres « afin de renforcer structurellement la préparation et la réponse aux catastrophes naturelles », souligne l’Ue.

17 morts et plus de 400 blessés : tel est le dernier bilan provisoire, du séisme de magnitude 5.9, sur l’échelle de Richter, qui a secoué, principalement, le Nord, le Nord-Ouest et l’Artibonite. [emb gp apr 10/10/2018 10 :35]