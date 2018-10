Haïti-Séisme du 6 octobre 2018 : Recommandations du Coun, face à la situation dans les zones affectées

P-au-P, 09 oct. 2018 [AlterPresse] --- Le Centre d’opérations d’urgence national (Coun) recommande un ensemble d’actions à entreprendre, par rapport à la situation dans les zones affectées durant le tremblement de terre de samedi soir 6 octobre 2018, apprend l’agence en ligne AlterPresse.

Le Coun propose de compléter l’évaluation des dégâts sur le terrain et de mettre à jour les plans de contingence sismique des départements du Grand Nord d’Haïti, à travers un bilan.

Le Coun suggère aussi de continuer à renforcer les services d’urgence, au niveau des hôpitaux de référence, et à améliorer les services de soins pré-hospitaliers.

Renforcer la sensibilisation du public, notamment dans les milieux scolaires et d’autres espaces de rassemblement, poursuivre la diffusion des consignes de sécurité et de précaution à travers les médias sociaux et les médias traditionnels, sont parmi les autres recommandations formulées.

Le dernier bilan du tremblement de terre, de samedi soir 6 octobre 2018, sur le territoire national, en Haïti, fait état, ce mardi 09 octobre 2018, de 17 morts, 333 blessés au moins, 353 maisons détruites et 7,430 fortement ou légèrement endommagées.

7,783 familles sont en besoin d’assistance humanitaire urgente, en raison de la destruction partielle ou totale de leurs maisons. [emb rc apr 09/10/2018 10:10]