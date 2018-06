Haïti : Regain de l’épidémie de choléra à Cornillon Grand Bois

P-au-P., 18 juin 2018 [AlterPresse] --- L’épidémie de choléra aurait fait cinq morts dans la deuxième section de Cornillon Grand Bois, dans le département de l’ouest, annonce le député Raymonde Rival.

Selon l’élue de la circonscription Cornillon Grand Bois une trentaine d’autres personnes seraient hospitalisées.

Ce regain de choléra serait constaté dans la zone depuis plus d’une semaine, indique le parlementaire, tout en exhortant le Ministère de la santé publique et la Direction nationale de l’eau potable et de l’assainissement (Dinepa) à y manifester leur présence.

725 cas suspects de choléra ont été signalés au cours des neuf premières semaines épidémiologiques de l’année en cours, soit entre le 1er janvier et 3 mars 2018, avec un taux d’incidence de 0,06 %.

En février, le Ministère de la santé avait rapporté 249 cas suspects et 1 décès, soit une diminution respective de 81% et de 92%, comparativement aux cas enregistrés à la même période l’an dernier. [vs gp apr 18/06/2018 21 :00]