Haïti Rapport de situation, 20 sept. 2019

FAITS SAILLANTS

Environ 350 familles affectées dans la commune de Petit-Goâve (département de l’Ouest) par des inondations.

Les prévisions météorologiques restent inquiétantes avec encore des pluies attendues ce weekend sur l’ensemble du pays.

CONTEXTE

Des pluies torrentielles dans le département de l’Ouest

Dans la nuit du mercredi 18 septembre au jeudi 19 septembre 2019, les pluies torrentielles qui se sont abattues sur le département de l’Ouest ont causé des inondations dans plusieurs localités de Petit-Goâve, notamment dans les sections communales Première Plaine et Deuxième Plaine.

Selon les premières informations reçues de la Direction de la Protection Civile (DPC) et des partenaires humanitaires sur le terrain, ces pluies et inondations auraient affectées environ 350 familles dans les localités les plus affectées de Percin, Belle Avenue, Bas rue Louverture, Nan Bannam, rue Geffrard, rue Pétion, Figaro, rue Benoit et rue Desvignes.

Selon le bilan partiel de la DPC, deux décès ont été enregistrés et quatre personnes étaient toujours portées disparues ce vendredi 20 septembre. Près de 330 maisons seraient inondées, 55 maisons endommagées et plus de 40 maisons seraient détruites. Plus de 120 personnes sont en abri provisoire dans le lycée public Faustin Soloque.

Selon le dernier bulletin météo de l’Unité Hydrométéorologique (UHM), une grande partie du pays continuera d’enregistrer de nombreuses averses orageuses aux cours du weekend. Le Centre de Prévision Météorologique (CPM) de l’UHM de concert avec la Direction de Protection Civile (DPC), a rappelé encore aujourd’hui à la population de rester vigilants et de respecter les consignes de sécurité habituelles en cas de fortes pluies et de rafales de vents.