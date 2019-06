Haïti : Rapport de situation (17 juin 2019)

AITS SAILLANTS

Plus de 2,6 millions d’haïtiens en milieu rural sont aujourd’hui en insécurité alimentaire et les perspectives pour les mois à venir ne sont pas favorables.

La préparation à la saison cyclonique (1er juin - 30 novembre) est en cours mais de nombreux défis persistent.

CONTEXTE

Le contexte socio-politique et économique impact d’abord les populations les plus vulnérables Les récentes semaines en Haïti ont une nouvelle fois été marquées par des tensions socio-politiques qui se sont traduites par la paralyse de la vie économique et sociale aussi bien à Port-au-Prince que dans plusieurs villes du pays comme les Cayes, Gonaïves et Cap-Haitien. Cette situation tendue affecte ainsi une grande partie de la population qui dépend étroitement des échanges avec les grandes villes pour leurs approvisionnements et leurs accès aux services de base. Depuis 2018 la situation économique n’a cessé de se détériorer avec une augmentation du coût de la vie liée entre autres à la dépréciation de 23% de la monnaie nationale en 6 mois.

Cette situation, conjuguée aux tensions sociopolitiques et à la faible productivité agricole, ont conduit à une augmentation du prix du panier alimentaire de 11% en février sur une base mensuelle et de 26% sur une base annuelle.

Les mouvements sociaux répétés (juillet 2018, novembre 2018, février 2019 et juin 2019) ont quant à eux eu des répercussions sur les activités humanitaires et limité l’accès des populations à l’assistance. Ainsi, pendant la dernière crise en février 2019 (« peyi lòk »), les acteurs humanitaires ont relevé des difficultés d’approvisionnement notamment de carburant, de gaz et d’eau. Ces pénuries ont sévèrement entravé le fonctionnement des structures de santé et ont limité ou empêché les populations à s’approvisionner en nourriture et eau.

Les besoins humanitaires en Haïti sont récurrents et sont générés par des désastres tels que tremblements de terre, ouragans ou des épidémies. Des facteurs structurels aggravants limitent l'accès aux services de base, accroissent la vulnérabilité chronique, réduisent la résilience de la population haïtienne et contribuent à perpétuer une situation de crise humanitaire. En 2019, plus d’un haïtien sur quatre (2,6 millions) est en dans le besoin d'une aide humanitaire urgente. Le Plan de réponse humanitaire 2019 pour Haiti requiert $216 millions pour répondre aux besoins de 1,3 millions d’haïtiens parmi les plus vulnérables.