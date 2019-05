Haïti-Rép. Dom. : Près de 1,800 ressortissants haïtiens déportés durant les deux premières semaines de mai 2019

P-au-P, 16 mai 2019 [AlterPresse] --- 1,787 ressortissants haïtiens ont été déportés vers Haïti par la République Dominicaine, au cours des deux premières semaines de mai 2019, confirme le site du service d’immigration de la république dominicaine, consulté par AlterPresse.

Ces déportations ont eu lieu par les postes frontaliers de Dajabón et de Jimaní.

La plateforme Groupe d’appui aux rapatriés et réfugiés (Garr) avait enregistré, de janvier à mars 2019, 23,941 cas de rapatriements forcés et 265 autres de retours volontaires, au niveau des points frontaliers officiels et non officiels d’Haïti.

79 mineurs non accompagnés à Malpasse (département de l’Ouest) ont été également rapatriés dans des points non officiels de la commune de Ferrier (Nord-Est d’Haïti), au cours du premier trimestre de l’année 2019, avait-elle précisé. [emb gp apr 15/05/2019 16 :25]