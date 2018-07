Haïti: Points forts du projet - Renforcement de la résilience des agriculteurs familiaux vulnérables affectés par la sécheresse et l'ouragan Matthew dans le département du nord-ouest grâce au rétablissement de leur production agricole et halieutique

Code du projet: OSRO/HAI/608/CAN

Objectif:

Réhabiliter les moyens d’existence et relancer la production agricole et halieutique des communautés rurales affectées par l’ouragan Matthew dans les communes de Bombardopolis, Baie de Henne et Môle-Saint-Nicolas.

Partenaires:

Le Ministère de l’agriculture, des ressources naturelles et du développement rural, les services gouvernementaux et organisations non gouvernementales.

Bénéficiaires:

4 400 producteurs et 500 pêcheurs.

Activités réalisées:

Distribution d’une quantité totale de 18 tonnes de semences de haricot de Lima, 12 tonnes de semences de maïs, 1 200 000 boutures de patate douce et 720 000 boutures de manioc, à 2 400 ménages vulnérables.

Distribution de 129 kg de semences maraîchères à 10 organisations communautaires de base (OCB), composées de 2 000 ménages vulnérables.

Encadrement de 2 000 ménages vulnérables pour le soutien de la production maraîchère.

Distribution de matériel de pêche à 500 pêcheurs bénéficiaires regroupés en cinq associations sélectionnées à Môle-Saint-Nicolas (200 pêcheurs), Baie de Henne (200) et Bombardopolis (100).

Mise à disposition d’un moteur à bateau Yamaha 15 HP et de matériel de réparation pour les bateaux abimés en faveur de chaque association de pêcheurs.

Formation des membres du comité de gestion de chaque association de pêcheurs et mise à disposition d’équipement pour le montage et l’entretien des dispositifs de concentration de poissons (DCP).

Formation en éducation nutritionnelle, en hygiène des aliments et bonnes pratiques culinaires de 120 leaders d’OCB, qui ont transmis ces connaissances à 2 400 chefs de ménages, dont 1 282 femmes.

Résultats: