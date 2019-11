Haïti : Perspectives sur la sécurité alimentaire - Octobre 2019 à mai 2020

Les conditions sont toutes réunies pour une détérioration de la sécurité alimentaire en Haïti

MESSAGES CLÉS

• Depuis la première quinzaine de septembre, l’approvisionnement des produits alimentaires de base sur les marchés s’est réduit, en raison de la dégradation de la situation sociopolitique caractérisée, entre autres, par des barricades le long des principaux axes routiers du pays, l’insécurité, la rareté de carburant et l’inflation.

• Ainsi, malgré des conditions pluviométriques favorables augurant de bonnes récoltes, les commerçants ruraux n’arrivent pas à atteindre les villes pour écouler leurs produits et pour s’y approvisionner. Les activités génératrices de revenus pour les plus pauvres (migration urbaine, petit commerce, etc.) s’en trouvent perturbées. Le pouvoir d’achat des ménages continuera à se détériorer, dans un contexte de hausse des prix des produits alimentaires de base et de la dépréciation de la gourde.

• Les moyens d'existence resteront perturbés pendant la période du scénario. Les ménages pauvres devraient continuer à vendre des semences et à intensifier la vente de charbon pour maintenir leur consommation alimentaire de base. Une insécurité alimentaire en Stress (Phase 2 de l’IPC) et en Crise (Phase 3 de l’IPC) devraient se maintenir dans tous le pays, avec un nombre de ménages en Crise (Phase 3 de l’IPC) croissant pendant la période de soudure qui commencera en avance entre février/mars et mai 2020.