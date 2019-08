Haïti : Mise à jour sur la sécurité alimentaire, août 2019

Un contexte macro-économique difficile et une campagne agricole d’été mitigée

MESSAGES CLÉS

• Les ménages les plus pauvres continuent de recourir aux stratégies d’adaptation négatives pour subvenir à leurs besoins alimentaires et non alimentaires. Certaines parties partie du pays présentent une insécurité alimentaire Minimale (phase 1 de l’IPC). La plupart des régions sont en Crise (phase 3 de l’IPC), notamment la Gonâve, ou en Stress alimentaire (phase 2).

• Des précipitations en-dessous de la moyenne ont été observées en juillet. Les cultures de printemps semées avant la première décade d’avril ont produit des résultats plus ou moins satisfaisants, contrairement aux parcelles emblavées à la fin du mois d’avril ou en mai. On note par ailleurs une certaine disponibilité de racines et de tubercules, de bananes et d’autres fruits.

• La disponibilité de la main-d’œuvre agricole est très mitigée.

La plupart des individus recourent à d’autres sources de revenu telles que la migration urbaine et l’auto-emploi.

• Les prix des produits agricoles locaux (maïs, haricot) et produits importés, notamment le riz, sont au-dessus de ceux de l'année dernière et de leur moyenne quinquennale.