Haïti : Mise à jour des perspectives sur la sécurité alimentaire, septembre 2018

Après environ deux mois de retard, une pluviométrie plus ou moins importante, en termes cumulatifs, a été enregistrée en août et au cours de la première décade de septembre. Les activités de préparation de sols et de semis, qui ont bien démarré dans les montagnes humides en juillet, sont maintenant en cours dans les autres régions.

Les précipitations ont toutefois favorisé le développement des plantations de juillet et d'août (maïs et haricot) qui, pour la plupart, sont en phase d'épiaison, de fructification ou de floraison. Le pois Congo, le petit mil, ainsi que les racines et les tubercules, sont en phase de croissance (hormis dans le Nord, le Nord-Est et l'Ouest). Dans le bas Artibonite, les récoltes du riz ont commencé et se poursuivront jusqu'en décembre.