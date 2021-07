Haïti : le Conseil de sécurité appelle au calme après l’assassinat du Président Jovenel Moïse

Le Conseil de sécurité des Nations Unies s’est réuni à huis-clos jeudi matin pour faire le point de la situation en Haïti après l’assassinat du Président Jovenel Moïse à son domicile par un commando, dans la nuit de mardi à mercredi.

La Représentante spéciale du Secrétaire général dans ce pays, Helen La Lime, a fait un exposé devant les membres du Conseil.

Dans une déclaration à la presse publiée mercredi soir, le Conseil de sécurité a condamné dans les termes les plus forts l'assassinat du Président d'Haïti. Les membres du Conseil ont exprimé leurs condoléances à sa famille et au peuple haïtien et ont demandé que « les auteurs de ce crime odieux soient rapidement traduits en justice ».

Les membres du Conseil de sécurité ont appelé « catégoriquement tous les acteurs politiques en Haïti à s'abstenir de tout acte de violence et de toute incitation à la violence ». Ils ont appelé toutes les parties « à rester calmes, à faire preuve de retenue et à éviter tout acte qui pourrait contribuer à accroître l'instabilité ». Ils ont exprimé « leur soutien indéfectible au dialogue ».

Le Conseil de sécurité a affirmé sa détermination à suivre la situation actuelle en Haïti et a réitéré la nécessité essentielle de respecter l'Etat de droit et d'assurer la sécurité de toutes les personnes et des opérations de l'ONU.

Âgé de 53 ans, Jovenel Moïse avait été élu Président d’Haïti en 2016 et avait commencé son mandat en février 2017.

Pays le plus pauvre des Amériques, Haïti connaît une grave instabilité politique, économique et humanitaire depuis plusieurs années. Depuis le début de la mandature du Président Moïse, six Premiers ministres se sont succédés et un septième avait été nommé par le chef d’Etat haïtien la veille de son assassinat.