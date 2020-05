A Haïti, la bataille des centres GHESKIO contre le Covid-19

A Haïti, où l’épidémie de Covid-19 n’en est qu’à ses prémices, l’infectiologue Jean William Pape et les équipes des centres GHESKIO sont actuellement sur tous les fronts pour limiter au maximum les contaminations. Une nouvelle subvention de l’AFD va les aider dans cette démarche.

Infectiologue de renommée internationale, le docteur Jean William Pape, personnage incontournable de la vie publique haïtienne, est principalement connu pour être le directeur et le fondateur du célèbre GHESKIO (Groupement Haïtien d’Etude du Syndrome de Kaposi et des Infections Opportunistes), l’une des institutions engagées le plus tôt dans la bataille contre le VIH, au tout début des années 1980.

Conjuguant de façon inédite activités de recherche, de soins et de formation au coeur de Port-au-Prince, au plus près des populations les plus vulnérables, la « méthode GHESKIO » a rapidement fait ses preuves, au point de devenir un modèle de la lutte contre le sida en Amérique.

Un expert des maladies infectieuses face au Covid

Fort de la légitimité acquise à travers son combat contre le VIH, le GHESKIO a essaimé ses centres - dont le réseau est aujourd’hui reconnu comme ONG d’utilité publique - et élargi son combat contre les maladies infectieuses aux diarrhées infantiles, au choléra, à la tuberculose… Et, désormais, au Covid-19.

Alors que le virus est, à l’heure actuelle, présent dans sept des dix départements que compte le territoire et qu’on dénombre, officiellement, 76 cas, dont six décès, le docteur Jean William Pape et ses équipes ont été sollicités par le Ministère de la Santé haïtien afin d’appuyer le Plan National de Riposte mis en place par le gouvernement pour faire face à l’épidémie.

Le système de prévention et de soins intégré développé par les centres dispose en effet d’atouts précieux dans la lutte contre le Covid-19 : outre le fait de concentrer, en un même lieu, capacités d’hébergement et de prise en charge des patients, recherche, assistance sociale pour les familles et stages de formation continue pour le personnel soignant, les établissements du docteur Pape bénéficient d’une très forte expertise en matière de diagnostic moléculaire grâce au laboratoire Rodolphe Mérieux, l’un des seuls laboratoires de biosécurité de niveau P3 fonctionnels dans le pays.

« L’équipe de Rodolphe Mérieux est une vraie valeur ajoutée pour accompagner la lutte contre l’épidémie », confirme Pierre Kempf, en charge du suivi des projets de santé à l’AFD. « Grâce à plusieurs sources de financement internationales, Haïti dispose, à l’heure actuelle, d’une quarantaine d’appareils PCR, une technique de pointe pour analyser les résultats de prélèvement. Les professionnels du GHESKIO vont pouvoir accompagner l’ensemble des laboratoires du territoire pour les adapter au diagnostic du COVID-19 ».

Des circuits séparés pour les malades du Covid

Pour toutes ces raisons, les deux centres GHESKIO de Port-au-Prince vont bénéficier de fonds supplémentaires. Ils pourront ainsi expérimenter un parcours de soins spécifiquement dédié à la détection et à la prise en charge des patients contaminés, avant une potentielle généralisation du dispositif à l’ensemble du réseau de partenaires du GHESKIO et à d’autres laboratoires des villes du pays. 1,2 million d’euros ont notamment été débloqués par l’AFD, sous la forme de subventions, dans le cadre de l’initiative Health In Common.

« L’objectif est de renforcer les capacités de prise en charge actuelles pour faire face au virus, tout en assurant la continuité des soins pour les autres patients », détaille Pierre Kempf. « Des circuits séparés vont être mis en place pour pouvoir continuer à accueillir les patients atteints de sida ou de tuberculose comme en temps normal. Les malades chroniques, notamment ceux souffrant de diabète ou d’hypertension artérielle, qui sont très nombreux dans l’arc caribéen, continueront également à recevoir des soins. C’est d’autant plus nécessaire qu’il est désormais prouvé qu’il s’agit d’un facteur d’aggravation des pronostics Covid-19. »

Le dépistage précoce, une priorité à Haïti

La subvention accordée par l’AFD permettra également de renforcer les capacités de diagnostic du laboratoire Rodolphe Mérieux de Port-au-Prince et de fournir une assistance technique au laboratoire de santé publique du Ministère de la Santé.

La consolidation des mécanismes de dépistage, de surveillance et de prise en charge précoce de la maladie devrait ainsi pallier les manques du système de santé haïtien, notamment dans le champ des soins intensifs : on dénombre, à l’heure actuelle, environ 124 lits de réanimation pour 11 millions d’habitants.

« Il est indispensable de parvenir à optimiser rapidement le premier niveau de prise en charge des patients atteints de Covid-19. Il faut parvenir à mobiliser toute la communauté pour dépister tôt et limiter au maximum le nombre de cas déjà très avancés, » explique le Dr Marie Marcelle Deschamps, directrice adjointe des centres GHESKIO.

« A l’heure actuelle, nous pouvons réaliser 200 à 300 tests par jours, et le laboratoire national rattaché au ministère de la Santé environ 200. Ce n’est pas tant la capacité de nos laboratoires qui est en cause. Le plus compliqué, c’est de faire parvenir les réactifs et isolants nécessaires aux tests jusqu’à Haïti. Fort heureusement, nous sommes encore en phase pré-épidémique. Nous avons pu réaliser environ 1000 tests qui ont permis de détecter 76 cas. D’ici deux semaines, nous espérons arriver à environ 7000 tests réalisés. »

Un autre défi, et non des moindres, reste à relever : lever le tabou sociétal très lourd qui pèse sur la maladie et freine les personnes potentiellement atteintes du virus dans leur démarche de dépistage : « Il y a un gros enjeu de communication auprès de la population haïtienne pour faire diminuer la stigmatisation et la peur liées au virus, » détaille le Dr Marie Marcelle Deschamps. « On le voit également avec le port du masque, une grande partie de la population n’a pas encore le réflexe d’en mettre un. C’est pourquoi, avec le concours de l’AFD, nous allons développer une petite vidéo pédagogique pour montrer comment fabriquer son propre masque, avec un simple foulard en coton, par exemple. »

Limiter le risque de contamination des soignants

Autre priorité : mettre les bouchées doubles sur la formation des personnels soignants. C’est pourquoi une partie des fonds alloués par l’AFD serviront également à la réalisation de manuels standardisés à destination de l’ensemble du personnel hospitalier haïtien. Produits conjointement par les équipes du GHESKIO et le ministère de la Santé, ils permettront de s’assurer que les méthodes de dépistage précoce et de prise en charge des patients préconisées par l’OMS sont appliquées harmonieusement sur l’ensemble du territoire.

L’objectif de ces manuels est également de pouvoir diffuser massivement les bonnes pratiques en matière de protection face au virus au sein des équipes soignantes. « Une contamination massive des équipes hospitalières à Haïti serait une véritable catastrophe. La situation deviendrait rapidement ingérable », explique le Dr Marie Marcelle Deschamps. « C’est pourquoi la prévention de la transmission au sein du personnel soignant a été, dès le début de la crise, une priorité. »

Enfin, la subvention accordée par l’AFD servira également à financer la fourniture de masques pour les personnels soignants de l’ensemble du réseau hospitalier ainsi que des bouteilles d’oxygène.