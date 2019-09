Haïti : Key Message Update - Un début de campagne agricole estivale prometteur, mais l'instabilité sociopolitique et économique demeure, septembre 2019

Messages clés

Des précipitations supérieures à la normale entre fin juillet et début août ont maintenu le sol à un niveau d’humidité satisfaisant, reflété dans l’indice de végétation et dans le développement des cultures (Nord/Nord-est, Grand Sud, Nippes, etc.). Cela favorise le démarrage de la campagne agricole estivale, laquelle augure de bonnes récoltes si les conditions pluviométriques se maintiennent.

Les marchés sont globalement bien approvisionnés en produits locaux et importés, mais les prix élevés rendent leur accès difficile pour les pauvres et très pauvres. Les prix des principaux produits de base, notamment le riz, le maïs et le haricot sont au-dessus de ceux de l'année dernière et de leur moyenne quinquennale.

Un ensemble de facteurs, dont la faible initiative du gouvernement ou la rareté du carburant sont susceptibles de maintenir un climat de tension socio-économique affectant négativement les marchés et les activités économiques, ce qui se répercute au final sur la sécurité alimentaire des plus pauvres.