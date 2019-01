Haïti : Key Message Update - Les moyens d’existence sont affectés par les chocs climatiques de 2018

Les conditions pluviométriques sont proches de la normale en janvier. Ces conditions sont suffisantes au développement des cultures d'hiver comme le haricot, sauf dans les zones encore en proie à la sécheresse, particulièrement le Nord et le Nord-Est. D'importantes récoltes de racines et de tubercules ainsi que la cueillette de banane et de l'arbre véritable approvisionnent présentement les marchés, et ce, jusqu'à mai.