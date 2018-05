Haïti Key Message Update - Les activités agricoles en cours annoncent une bonne campagne de printemps, mai 2018

Key messages

La saison pluvieuse a commencé en avril ou en mai dans la plupart des régions. En termes cumulatifs, les averses sont proches de la normale et le niveau d’humidité des sols est suffisant pour la germination et la pousse des cultures. Les sols étant déjà préparés, les agriculteurs ont procédé à leur emblavement, notamment dans le bas Nord-Ouest, le haut Artibonite et dans les Nippes, en proie à des épisodes secs jusqu’à début d’avril.

Les sources de revenus pour les ménages les plus pauvres retrouvent leur niveau habituel. Ces sources de revenus sont diverses et sont actuellement composées du travail agricole local et en République Dominicaine, de transferts issus de la diaspora et de petit commerce, parmi d’autres.

Les marchés sont surtout approvisionnés en produits importés. Les prix sont élevés et susceptibles de s’accroître en raison de l’ajustement annoncé du prix du carburant et de la dépréciation du taux de change.

Certaines communes du Nord-Est et du Haut-Plateau sont encore en crise (Phase 3 de l’IPC), le reste du pays se trouvant en situation minimale ou en stress (Phases 1 et 2 de l’IPC). Si la campagne actuelle réussit, améliorant la disponibilité et l’accessibilité alimentaires, les zones en crise ou en stress pourront changer de phase.