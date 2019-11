Haïti : Key Message Update - Hausse de l’insécurité alimentaire aiguë dans un contexte d’accès difficile aux marchés, novembre 2019

Les moyens d'existence restent perturbés par les troubles sociopolitiques. Les ménages pauvres doivent donc continuer à vendre des semences et à intensifier la vente de charbon parmi d’autres stratégies pour maintenir leur consommation alimentaire de base. Une insécurité alimentaire en Crise (Phase 3 de l’IPC) et en Stress (Phase 2 de l’IPC) se maintiennent dans tout le pays, avec un nombre important de ménages en Crise.

Des déficits hydriques durant les dernières semaines pourraient donner lieu à un rendement inférieur à ce qui a été prévu jusqu’ici concernant la campagne d’automne, bien que ceci ne sera confirmé que dans les semaines à venir. Toutefois, le pois Congo, plus résistant au manque de pluie, commence à être récolté et augure de bons rendements.

Avec la dégradation de la situation sociopolitique actuelle, l’insécurité et la perturbation des axes routiers, les commerçants ont des difficultés à écouler leurs produits et les ménages à s’approvisionner en denrées alimentaires.

En outre, les activités génératrices de revenu des plus pauvres (petit commerce, vente de charbon, migration rurale, etc.), se trouvent perturbées, bien que durant les deux dernières semaines, la situation tende à se stabiliser. Parallèlement, le pouvoir d’achat se détériore, dans un contexte de hausse des prix des produits alimentaires de base et de la dépréciation du taux de change par rapport au dollar et au peso dominicain.