Haïti : IPC analyse de l’insécurité alimentaire aiguë, septembre 2021 – juin 2022

Vue d’ensemble

Dans la période actuelle allant de septembre 2021 à février 2022, 14 % de la population analysée (environ 1.338.000 personnes) est classé en phase 4 de l’IPC (Urgence) et 30% (environ 2.996.000 personnes) en phase 3 de l’IPC (Crise), soit 44% de la population en besoin d’une action urgente. Pour la période projetée, allant de mars à juin 2022, 14% de la population analysée (environ 1.343.000 personnes) est en phase 4 de l’IPC (Urgence) et 33% (environ 3.221.000 personnes) en phase 3 de l’IPC (Crise) soit 46% de la population sera en besoin d’une action urgente pour la période de projection.

Parmi les 32 zones analysées dans la situation actuelle (septembre 2021 – février 2022), cinq se trouvent en phase 4 (Urgence), notamment la partie Centrale du département du sud (Sud HT07) et des Nippes HT07, le bas Nord-Ouest (NordOuest HT01), le haut plateau (Centre HT03) et les quartiers pauvres et très pauvres de Cité-Soleil. Le reste du pays a été classé en phase de Crise (phase 3). En plus des zones en Urgence, il existe d’autres zones présentant une gravité majeure, avec 15% de la population estimée en phase 4 de l’IPC. Il s’agit des zones Artibonite HT03 et HT04, Grand ’Anse HT07 et HT08 ainsi que la ville de Jérémie, les zones côtières du Sud (Sud HT08), Sud-Est HT07, la Gonâve, la plaine bananière de l’Ouest (HT05) et Ouest HT07. Parmi les zones classées en phase de Crise la Grand ‘Anse HT07 et l’Artibonite HT03, comptent le plus de personnes en besoin d’assistance immédiate, avec plus 50% de la population en phase 3 de l’IPC ou plus.

Trois zones ont été classées en phase 4 au cours de la période de projection (mars – juin 2022): Haut plateau (Centre HT03), quartiers pauvres et très pauvres de Cité-Soleil et le Nord-Ouest HT01.