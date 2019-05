Haïti-Intempéries : Un mort et 5 personnes portées disparues à Cabaret, informe la Protection civile

P-au-P, 31 mai 2019 [AlterPresse] --- Un mort et 5 personnes portées disparues ont été recensés dans la commune de Cabaret notamment à Canaan (municipalité au nord de la capitale, Port-au-Prince), suite à des inondations, informe la Protection civile, sur sa page Facebook, consultée par AlterPresse.

Ces inondations provoquées par les pluies qui se sont abattues, le jeudi 30 mai 2019, sur la commune de Cabaret ont endommagé la Route nationale # 1, au niveau du Pont Bethel, fait-elle savoir.

Tout en appelant la population à la prudence en raison des averses persistantes, la Protection civile en profite pour présenter ses sympathies aux parents et proches des victimes.

Elle exhorte les habitantes et habitants des zones à risques d’inondation, d’éboulement et de glissement de terrain à rester vigilants et à appliquer, de manière rigoureuse, les consignes de sécurité habituelles en cas de pluies afin de réduire au maximum les dégâts.

De fortes pluies ont été enregistrées, depuis une semaine, en divers endroits, sur le territoire national, en Haïti, à la veille de la saison cyclonique 2019 dans la région des Caraïbes.

Ces intempéries ont causé des inondations et des difficultés de circulation, un peu partout, comme dans différentes communes, dans la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince.

La saison cyclonique de l’année en cours va s’étendre du samedi 1er juin 2019 au samedi 30 novembre 2019, dans la région des Caraïbes, où se trouve la république d’Haïti. [emb apr 31/05/2019 09 :30]