Haïti-Insécurité : Un affrontement armé entre gangs rivaux aurait fait 8 morts et plusieurs blessés dans l’Artibonite

Saint-Marc (Haïti), 17 juin 2019 [AlterPresse] --- Au moins 8 personnes auraient perdu la vie, lors d’un affrontement armé entre des gangs rivaux, dans le département de l’Artibonite (Nord), indique à AlterRadio, Fritson Orius de Radio Pyramide.

Lors de cet affrontement, le chef de gang Arnel Joseph, vivement recherché, depuis novembre 2018, par la Police nationale d’Haïti (Pnh) [1], a été touché par un projectile au pied, alors qu’un membre d’un groupe de gang, basé à Savien (toujours dans l’Artibonite) a été aussi blessé.

Un élève a été également tué lors de ces échanges de tirs.

Un container, récupéré, sur la route nationale # 1, par des membres du gang d’Arnel Joseph, aurait été saisi, dans la soirée du samedi 15 juin 2019, par des groupes armés, opérant dans la zone de Pérard.

Ces groupes armés de Pérard auraient ouvert le feu, le dimanche 16 juin 2019, sur Arnel Joseph et sa troupe, qui tentaient de pénétrer dans la zone, pour aller récupérer le container.

Actuellement, le chef de gang Arnel Joseph souffrirait beaucoup, par manque de soins, rapporte la source d’AlterRadio.

Les violences, orchestrées par des gangs armés, dans les communes du Bas Artibonite, ont contraint plus de 2 mille paysannes et paysans à se déplacer vers d’autres lieux, avait alerté, le 10 juin 2019, le Centre d’animation paysanne et d’action communautaire (Capac) [2]. [emb rc apr 17/06/2019 14:45]