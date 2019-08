Haïti-Environnement : Des pertes agricoles et destructions considérables de maisons dans la Grande Anse, suite à de forts vents

Jérémie (Haïti), 19 août 2019 [AlterPresse] --- Des pertes agricoles considérables et des toitures de maisons emportées : tel est le bilan de forts vents, qui ont frappé le département de la Grande Anse (une partie du Sud-Ouest d’Haïti), dans la nuit du vendredi 16 et samedi 17 août 2019, selon les informations obtenues par l’agence en ligne AlterPresse.

Les pertes agricoles ont été enregistrées dans plusieurs communes du département de la Grande Anse, dont Abricots, Bonbon, Jérémie, Roseaux, Moron, Chambellan, Dame Marie, Irois, Anse-d’Hainault, Corail, Pestel, Beaumont, Marfranc, précise un rapport de la protection civile.

200 maisons ont été détruites à Fonds Rouge (Jérémie) et d’autres ont été endommagées.

De forts vents ont aussi endommagé les pylônes des stations de radio Extension et Orbite, et emporté les toitures de maisons, recouvertes avec des bâches, à Roseaux.

Dans la commune de Dame Marie, trois maisons sont détruites à Desormeaux, deux à la 5e section Baliverne et quatre autres à la 2e section Tapona.

10 maisons ont été également inondées à Corail, suite aux fortes pluies.

Le président Jovenel Moïse a indiqué, sur son compte Twitter, avoir passé des instructions au bureau du premier ministre démissionnaire, afin que toutes les dispositions soient prises, en vue de secourir au plus vite les familles victimes.

Des averses orageuses et rafales de vents soutenus sont encore attendues, dans l’après-midi et en soirée, sur les départements du Nord, du Nord-Est, de l’Artibonite, du Plateau central, du Sud-Est, des Nippes et de la Grande Anse (Sud-Ouest d’Haïti) ainsi que de l’Ouest, où se trouve la zone métropolitaine de la capitale, Port-au-Prince. [emb rc apr 19/08/2019 10:35]