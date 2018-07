Haïti : Choléra, chiffres clés (au 30 juin 2018)

Au cours du mois de mai 2018, 708 cas suspects de choléra et 8 décès ont été enregistrés à travers tout le pays. Comparé à la même période en 2017, cela reflète une réduction de 47% dans le nombre de cas et de 11% dans le nombre de décès enregistrés. Néanmoins la tendance à l’augmentation du nombre de cas observée depuis mars 2018 s’est poursuivie au mois de mai avec plus de cas suspects enregistrés par rapport au mois d’avril 2018 (422 cas). Les départements du Centre et de l’Artibonite continuent à enregistrer le plus de cas. Les flambées localisées ont été favorisées par les fortes pluies du mois de mai qui ont parfois perturbé les activités de réponse.

Pour maintenir la dynamique positive observée depuis le début de l’année 2018, il reste essentiel de continuer à améliorer les activités de réponse au choléra, avoir une meilleure coordination de ces dernières et assurer une bonne prise en charge des cas. Il s’agit notamment d’intensifier les sensibilisations communautaires pendant les réponses rapides, distribuer aux ménages les produits de chloration d’eau à domicile ou encore répondre aux cas suspects dans les 48 heures. De plus, un solide système de surveillance est nécessaire pour détecter chaque cas de choléra.