Haïti : Choléra, chiffres clés (au 26 décembre 2018)

De janvier à octobre 2018, le Ministère de la Santé Publique et de la Population (MSPP) a notifié 3 430 cas de choléra suspects et 38 décès. Au cours des trois derniers mois, soit d’août à octobre 2018, 550 cas suspects et 5 décès ont été notifiés ce qui correspond à une diminution respectivement de 81% et de 84% comparativement à la même période en 2017, 2 830 cas suspects et 32 décès. Ces progrès sont appréciables et encouragent au maintien des efforts menés car tant que le choléra est présent sur le territoire haïtien, une recrudescence de l’épidémie est toujours possible.

La surveillance épidémiologique et de laboratoire, la prise en charge des cas et les équipes de réponse rapide restent donc les meilleurs garants de l’efficacité dans la lutte contre l’épidemie. Ces activités doivent être maintenues et leur financement assuré, afin d’arriver le plus rapidement possible à l’ élimination de l’épidémie.