Haïti approuve un nouveau Plan de Gestion des Risques et des Désastres

Dans une étape importante vers la création d'une région plus résiliente et mieux préparée à faire face aux catastrophes, le gouvernement de la République d'Haïti a approuvé le Plan National de Gestion des Risques et des Désastres 2019-2030 qui est le fruit d’un long processus participatif, inclusif et multisectoriel.

Le plan récemment approuvé appelle à une perspective résiliente en Haïti tout en promouvant un développement durable et inclusif. Il s'agit également d'une contribution importante à l'avancement de la réalisation de l'objectif du Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe 2015-2030, qui vise à augmenter considérablement le nombre de pays dotés de stratégies nationales et locales de réduction des risques de catastrophe d'ici 2020.

“La mise en œuvre de plans nationaux de réduction des risques de catastrophe, conformément au Cadre de Sendai, est un appel à la cohérence, à la prise de conscience et à l'intégration des différentes priorités dans les décisions d'investissement des pays. En suivant cette voie, nous renforçons l'importance de bâtir des économies résilientes et d'élargir la vision du développement basé sur les risques dans la région”, a déclaré Raul Salazar, chef du Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophes (UNDRR en anglais), Bureau régional – Les Amériques et les Caraïbes.

De cette manière, Haïti rejoint un ensemble de pays des Amériques et des Caraïbes pour développer et approuver une stratégie et/ou un plan national de réduction des risques de catastrophe. Cela représente une étape importante pour les Amériques et les Caraïbes, et surtout pour Haïti, un des pays du monde les plus touchés en termes de pertes économiques (17,5% du PIB) dues aux catastrophes au cours des 20 dernières années.

Le Plan National de Gestion des Risques et des Désastres 2019-2030 a été élaboré en tenant compte du contexte multirisque et récurrent des catastrophes en Haïti, aggravé par le changement climatique et la pauvreté multidimensionnelle. Cette situation exacerbe les disparités socio-économiques et environnementales du pays. En approuvant ce document, Haïti s'est donc engagée à renforcer de manière collective et inclusive sa résilience, en tenant compte des principes d'équité et de responsabilité entre les sexes. Elle s’est aussi amenée à réduire la vulnérabilité et améliorer la préparation et la réponse efficaces aux catastrophes avec la participation active des institutions publiques et privées au niveau national, décentralisé et communautaire.

“L'adoption du plan représente une occasion unique pour tous les partenaires de faire avancer un programme de prévention de manière coordonnée, et tous les efforts doivent être faits de manière à capitaliser sur ce moment”, a déclaré Bruno Lemarquis, Coordonnateur Résident et Coordonnateur Humanitaire et Représentant Spécial Adjoint au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti.

Le Coordonnateur Résident et Humanitaire a ajouté que l'adoption d'une perspective multirisque impliquant tous les secteurs, et la promotion de la synergie et de la cohérence entre l’adaptation au changement climatique et la réduction des risques est essentiel au développement d’un cadre d'action plus compréhensif et durable, conforme aux priorités nationales.

Les axes stratégiques et les lignes d'action institutionnelles sont alignés, d’une part, sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe, et d’autre part, sur le Plan Stratégique de Développement d'Haïti (PSDH), avec les traités et protocoles additionnels sur le changement climatique et la stratégie de gestion des catastrophes dans les Caraïbes, formulée par l’Agence Caribéenne de Gestion d'Urgence des Catastrophes (CDEMA en anglais).

Ce plan sera mis en œuvre à travers un programme complet avec des stratégies sectorielles pour les secteurs privé et public, des responsabilités et des mécanismes institutionnels bien identifiés, et un système de suivi et d'évaluation à différentes étapes.

Cette réalisation importante a été possible grâce à l’appui des Nations Unies en particulier le Programme des Nations Unies pour le Développement (UNDP en anglais) et ONU Femmes, l'appui technique du Bureau des Nations Unies pour la Réduction des Risques de Catastrophe, en tant qu’organisme gardien du Cadre de Sendai pour la Réduction des Risques de Catastrophe, et un soutien financier du Bureau d'assistance étrangère des Etats-Unis (USAID/OFDA), et de la Banque mondiale.