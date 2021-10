Haïti : appel du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge au respect de la mission médicale

Déclaration de la Croix-Rouge haïtienne, du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur le respect de la mission médicale.

Alors que des évènements de violence armée continuent de frapper Haïti, la rupture de la distribution de carburant aggrave d'autant plus les conséquences humanitaires pour la population et l'accès de cette dernière aux services de base, notamment ceux de la santé.

Les coupures d'électricité entravent le fonctionnement des structures, biens et services médicaux. Les soins en pédiatrie, maternité, traumatologie, urgence et hospitalisation risquent d'être totalement interrompus. La fourniture de soins est aussi affectée par l'impossibilité pour le personnel de santé de se rendre au travail. L'approvisionnement en gasoil des hôpitaux est urgent pour le fonctionnement des générateurs et donc pour sauver des vies.

La Croix-Rouge haïtienne, soutenue par ses partenaires du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, est également active dans la réponse aux conséquences humanitaires du tremblement de terre dans le sud du pays. Un hôpital d'urgences a été déployé, qui reçoit quotidiennement plus de 100 patients. Son fonctionnement est également en danger à cause de la pénurie de carburant.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tient à rappeler que le travail du personnel soignant, les moyens de transport et les infrastructures médicales, qui se sont vu confier la mission de prévenir et d'alléger les souffrances des personnes blessées ou malades où qu'elles se trouvent, doivent être respectés et protégés, et ne doivent pas être empêchés ni entravés.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est un mouvement humanitaire neutre, impartial et indépendant. Sa mission est de protéger la vie et la dignité des victimes de catastrophes naturelles, de conflits armés ou d'autres situations de violence, en leur portant secours et assistance chaque fois que nécessaire. A ce titre, le respect de l'emblème de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des ambulances et des personnels de secours, y compris les volontaires, est crucial au nom du respect des principes humanitaires.

