Haïti : Aperçu humanitaire (au 31 août 2018)

Les quatre thématiques humanitaires en Haïti ont évolué sensiblement durant ce premier semestre de l’année 2018. Concernant la sécurité alimentaire, alors que le pays en début d’année était classé selon les régions en phase de crise ou de stress, l’amélioration de la situation a permis une révision de la classification et un retour aux seules phases de stress et minimale. Néanmoins, cette situation reste précaire et pourrait se dégrader en cas de choc (sécheresse persistante notamment). L’épidémie de choléra reste sur une dynamique positive depuis le début de l’année 2018. Cependant, une tendance à la hausse du nombre de cas suspects a été observée durant les mois d’avril et mai 2018 avec des flambées localisées dues aux fortes pluies. Entre janvier et juillet 2018, 2 889 cas suspects de choléra et 35 décès ont été enregistrés, soit une réduction de 66% et 67% respectivement par rapport à la même période en 2017. D’autre part, les mouvements migratoires à la frontière entre Haïti et la République Dominicaine se sont intensifiés avec 80 832 haïtiens déportés ou refoulés, enregistrés entre janvier et juillet 2018. À propos des désastres naturels, l’assistance multisectorielle visant à répondre aux besoins des personnes affectées par l’ouragan Matthew reste limitée. Sur les 552 242 personnes estimées dans le besoin suite à l’ouragan Matthew et ciblées dans le HRP 2017-2018 révisé, 368 050 n’ont toujours pas reçu d’assistance humanitaire.