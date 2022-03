Haïti : Analyse de la réponse pour l’adaptation climatique (décembre 2021)

Il existe de nombreuses opportunités pour une meilleure intégration de l’adaptation aux changements climatiques dans les activités du PAM visant à soutenir la résilience et la sécurité alimentaire à Haïti. Ces opportunités sont comprises dans les volets principaux des activités de l’organisation, y-compris les transferts monétaires en espèce et le réseau des cantines scolaires, qui représentent les leviers principaux des activités du PAM en Haïti, ainsi que les volets d’aide alimentaire pour la création d’actifs (FFA), le financement fondé sur les prévisions météorologiques (FBF). Aussi, le PAM travaille déjà avec les observatoires de la sécurité alimentaire et le système d’alerte précoce, ainsi que les partenaires des services logistiques et le gouvernement national. Étant donnes les résultats de l’analyse climatique, les recommandations programmatiques ont été formulée pour adresser les risques sélectionnés, notamment la sécheresse, les inondations et l’engorgements des sols. Ces recommandations se focalisent donc sur l’utilisation des informations météorologiques, la promotion des sousfilières à fort potentiel pour la sécurité alimentaire et le développement des industries de transformation et de conservation, ainsi que l’utilisation d’énergies renouvelables et la promotion de méthodes d’exploitation résilientes dans les activités des petits paysans appuyés par le PAM.

Le PAM a également des opportunités de renforcer ses partenariats si bien à l’intérieur du pays qu’avec les partenaires internationaux, afin d’appuyer l’intégration de l’adaptation et de la résilience climatique en Haïti. Le renforcement de la collaboration et l’alignement des activités avec les différents organismes gouvernementaux travaillant dans le cadre du développement agricole, de changement climatique et de la sécurité alimentaire et nutritionnelle représentent une des principales stratégies que le PAM pourrait adopter. Le PAM a aussi des opportunités de partenariat et d’appui à la coopération Sud-Sud avec de nombreuses entités avec les lesquelles Haïti est affilié comme CARICOM, ou des pays voisins comme Cuba et la République Dominicaine. Par ailleurs, l’amélioration des programmes d’adaptation au climat représente également une occasion pour le PAM d’établir et de renforcer systématiquement des partenariats et son engagement avec les autres agences des Nations Unies dans le pays (la FAO, l’UNICEF, le PNUE et le FIDA), permettant à ces organisations de reconsidérer et de renforcer le rôle de l’ONU en tant qu’acteur ayant des objectifs communs avec les autorités nationales. Cela permettrait non seulement d’améliorer l’efficacité de la mise en œuvre des programmes en en Haïti, mais aussi de renforcer stratégiquement la position du PAM parmi les autres organisations de développement ayant une expertise prouvée en termes de programmation portant sur le changement climatique ; cela renforcerait à son tour la capacité du PAM à obtenir des fonds axés sur le changement climatique de la part des donateurs internationaux.