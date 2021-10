Guide opérationnel du cash réponse séisme au sud d’Haïti (mis à jour le: 15/10/2021)

OBJECTIF DU GUIDE

L’objectif de cette guide est de permettre aux agences utilisant ou souhaitant utiliser le cash comme modalité au sud d’Haiti en réponse au séisme, de suivre les bonnes pratiques pour l’opérationnalisation des programmes cash. Cette guide est navigable en utilisant les hyperliens dans le Table of Contents et les liens a suivre sur les diapositives dans cette document.

Dans chaque section vous trouverez un checklist qui vise a vous guider sur les actions clés pour prendre les décisions sur la section.

NB: Cette guide suppose que votre organisation a déjà choisie d’utiliser le cash comme modalité d’assistance, et en raison de cela ce document ne couvre pas des évaluations de faisabilité qui mèneraient a une telle décision.

CASH BASICS

- Qu’est-ce que c’est?

- Un transfert monétaire consiste à donner de l’argent aux personnes pour qu’elles puissent acheter ce dont elles ont besoin sur les marchés locaux. Les transferts monétaires peuvent être fournis sous une forme physique ou sous une forme numérique

- Quelle est la différence entre transfert non restrictif et transfert conditionnel ?

- La conditionnalité fait référence à l’éligibilité d’une personne à recevoir une assistance (par ex., l’attribution d’une assistance en espèces est subordonnée à la participation à un programme d’aide alimentaire contre création d’actifs, tels qu’une structure d’habitation). Quant à la limitation, elle fait référence à des restrictions relatives à la manière dont les bénéficiaires peuvent utiliser l’assistance qu’ils reçoivent (par ex. cash limité – ou bonsvaleurs – échangeables uniquement chez des détaillants sélectionnés ou contre des produits prédéterminés).

CASH BASICS CONT’D

- « Transferts monétaires non limités » et « transferts monétaires a usages multiples » ont-ils la même signification ?

- Non, ce n’est pas la même chose. La principale différence entre cash non limité et cash multi-usage réside dans le montant du transfert.

- Transferts monétaires non restrictifs: un transfert monétaire est qualifié de « non restrictif » si les bénéficiaires peuvent décider librement de ce qu’ils veulent acheter, où et quand ils le veulent et comment ils veulent le payer.

- Transferts monétaires a usages multiples: Un transfert est défini comme usages multiples si le but du programme est d’obtenir des résultats multiples et de permettre aux ménages de couvrir plusieurs besoins essentiels tels que la nourriture, la nutrition, la santé, l'éducation, l'assainissement, le logement, etc.

- En Haiti: Le CBTWG conseille que pour la réponse au séisme d’utiliser les transferts monétaires a usages multiples étant donne que la population aura les besoins différentes selon leur capacités avant le séisme.