Flash Appeal: Tremblement de Terre en Haïti - Résumé (août 2021)

APERÇU DE LA CRISE

Les besoins humanitaires augmentent rapidement à la suite du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest d'Haïti le 14 août 2021, affectant gravement les départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud.

L'impact dévastateur du tremblement de terre, bien que considéré comme moins catastrophique que celui de 2010 qui a fait plus de 220 000 morts et 1,5 million de blessés, a ensuite été aggravé par les fortes pluies provoquées par la dépression tropicale Grace le 17 août.

Au total, les rapports officiels font état de plus de 2 200 morts et de plus de 12 000 blessés. Les impacts consécutifs ont endommagé ou détruit plus de 130 000 maisons, laissant des milliers de personnes sans abri et avec un besoin urgent d'assistance.

Les différents impacts du tremblement de terre exacerbent les besoins préexistants de milliers de personnes. L'Aperçu des besoins humanitaires (HNO) pour Haïti en 2021 a identifié plus de 610 000 personnes dans les trois départements les plus touchés qui avaient des besoins humanitaires aigus avant le tremblement de terre. Parmi elles, 350 000 ont des besoins de niveau extrême et catastrophique.

De plus, ces catastrophes surviennent alors qu'Haïti continue de se remettre de l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet et de l'escalade de la violence des gangs qui a touché 1,5 million de personnes et déplacé 19 000 personnes depuis juin. Les effets combinés de ces catastrophes, des besoins préexistants, de la crise politique en cours, des défis socio-économiques et de la violence croissante aggravent considérablement un scénario humanitaire déjà complexe.