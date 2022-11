Évaluation en Temps Réel de la Réponse de l’UNICEF au Séisme du 14 Aout 2021 Résumé Exécutif, Septembre 2022

François Grunewald

Jean-Luc Poncelet

Woodline Taverne

EXECUTIVE SUMMARY

OBJECTIVES, PUBLICS CIBLES ET MÉTHODOLOGIE

L'équipe d'évaluation a réalisé une évaluation en temps réel (RTE) de la réponse de l'UNICEF au tremblement de terre qui a frappé les trois départements du sud d'Haïti le 14 août 2021. La RTE examine à la fois la phase de réponse d'urgence (entre le 14 août 2021 et le 14 octobre 2021) et la phase de récupération (entre le 14 octobre 2021 et le déploiement de la RTE).

Les objectifs de RTE étaient les suivants

a. de déterminer si la réponse de l'UNICEF au tremblement de terre était appropriée/pertinente, efficace, connectée, coordonnée et cohérente ;

b. évaluer dans quelle mesure l'UNICEF a adhéré, sur le plan opérationnel et programmatique, aux Principaux engagements pour les enfants dans l'action humanitaire (CCC) ;

c. examiner dans quelle mesure l'UNICEF a répondu efficacement aux besoins de la population la plus touchée en temps voulu et identifier les lacunes et les stratégies appropriées pour améliorer la couverture opérationnelle et l'efficacité (voir Annexe 1 ToR).

Le public primaire comprend la direction et le personnel de l'UNICEF sur le terrain, dans les pays, au niveau régional et au siège, impliqués dans la réponse au tremblement de terre. Le public secondaire comprend : la communauté élargie des partenaires - gouvernements, agences des Nations Unies et autres partenaires de mise en œuvre (ONG internationales et nationales) ; les populations affectées par la situation d'urgence, le Conseil d'administration et les Etats membres intéressés ; et les agences donatrices qui soutiennent les programmes d'urgence avec des ressources techniques et financières à tous les niveaux.

Les données recueillies pour l'évaluation proviennent d'une analyse documentaire, d'un grand nombre d'entretiens avec les parties prenantes et d'observations lors de visites sur le terrain. Les données recueillies ont été triangulées, puis les résultats, conclusions et recommandations ont été validés par une série d'ateliers avec le personnel du bureau local, du bureau national et du bureau régional. L'équipe d'évaluation a utilisé différents cadres et approches pour les deux différentes phases de la réponse :

➢ Pour la phase de réponse d'urgence, l'équipe a utilisé les critères d'évaluation de l'OCDE/CAD comme principal cadre analytique, combiné à la procédure d'activation d'urgence régionale pour les urgences L2 et les CCC. Les résultats sont présentés par rapport à ces critères dans le rapport principal ainsi que dans les annexes 5 et 6 ;

➢ Pour la phase de redressement en cours, l'équipe a opté pour une approche itérative d'"évaluation en temps réel" afin de déclencher un apprentissage en temps réel et de fournir des "solutions en temps réel".