Evaluation des batiments post seisme 2018 - Rapport N°7 du 8 au 12 juillet 2019

CONTEXTE DE L'OPERATION

Démarrée le 22 Mai, les évaluations rapides des bâtiments post tremblement de terre d'octobre 2018 ont pris fin dans la commu ne de Gros Morne, département d'Artibonite. Au total 17702 bâtiments évalués représentant une population de plus 78471 personnes affectées dont la majorité continue à vivre dans des maisons fortement endommagées et à hauts risques. Plus de 1000 maisons marquées de couleur rouge sont déclarées par les ingénieurs du MTPTC complètement inaccessibles à cause des dommages causés par le séisme et nécessitent une reconstruction rapide afin de répondre au besoin urgent d'environ 7218 personnes qui demeurent s ans un abris considéré approprié. Près de 6932 maisons marquées de couleur jaune sont endommagées et nécessitent de réparation. 2664 maisons restent fermées et inaccessibles. 6552 maisons marquées de couleur verte ne sont pas affectées et restent habitables. Les femmes représentent 52%, les hommes 48% et le nombre d’enfants vivant dans ces maisons est de 33964 représentant 43% de la population affectée. De toute évidence, la vulnérabilité de cette population s'aggravera avec une situation de crise due à u ne catastrophe naturelle .