Évaluation de l’accès à l’aide humanitaire pour les personnes handicapées suite au séisme d’août 2021 en Haïti

Résumé exécutif

L’organisation Humanité & Inclusion a programmé la réalisation d’une étude sur l’accès des groupes vulnérables et particulièrement des personnes handicapées à l’aide humanitaire en réponse au séisme du 14 août 2021. Financée par USAID-BHA, cette étude a été réalisée par un consultant externe du 30 mai au 30 juin 2022, environ 10 mois après le tremblement de terre. Cette étude intègre un processus d’apprentissage pour la réponse humanitaire en Haïti mais aussi de façon plus générale pour les interventions d’urgence en réponse aux situations de crise, en accord avec les orientations internationales d’actions humanitaires plus inclusives.

Les diverses activités de ce travail d’évaluation ont compris des entretiens, des ateliers de travail avec certains acteurs spécifiques, des visites, une analyse documentaire, l’envoi de questionnaire et deux restitutions des résultats de l’analyse. Avec les restitutions aux Cayes le 1er juillet et à Port-au-Prince le 22 juillet 2022, un total de plus de 200 personnes représentatif de l’ensemble des acteurs engagés dans la réponse humanitaire a été directement consulté.

Cette évaluation a suivi une méthodologie participative et repose sur le modèle référentiel des normes Sphère (2018) d’inclusion humanitaire pour les personnes âgées et les personnes handicapées. L’évaluation a consisté à évaluer jusqu’à quel point chacune des 9 normes d’inclusion clés est atteinte, avec des données sur la mise en place de chacune d’entre elles.