Evaluation de la disponibilité des denrées alimentaires sur 3 marches des départements de la Grande Anse et du Sud

1. Contexte

Le pays est témoin depuis juillet 2018 de plusieurs vagues de contestations à l’encontre du gouvernement en place. L’absence de réponse gouvernementale face à la dépréciation de la gourde, la hausse du coût de la vie, l’absence de services de base et la corruption (Petrocaribe) nourrissent régulièrement la colère de la population qui se traduit par le phénomène « Peyi Lock ». Plus récemment, depuis la fin du mois d’août 2019 (semaine du 26 août 2019), la pénurie de carburant à l’échelle nationale a exacerbé la détérioration du contexte politique, social et économique.

Afin de comprendre les besoins et les contraintes des ménages en terme d’alimentation suite à la détérioration du contexte politique, social et économique depuis la mi-septembre 2019, les équipes ACTED ont mené une analyse sur 3 marchés situés dans les villes des Cayes, Jérémie, et Anse d’Hainault (voir méthodologie ci-dessous). Sur la base de la définition d’un panier de consommation de 35 produits (voir encadré) qui compose la base de l’alimentation des ménages et de ses besoins en Eau Potable Assainissement et Hygiène (EPAH) dans les départements de la Grande Anse et du Sud, les équipes ont étudié l’évolution des prix avant et pendant la crise, ainsi que la disponibilité des denrées locales et importées (au niveau national comme international) au 10 octobre 2019.

La proportion des produits venant du marché national, comparée à celle des produits issus de la production locale, évolue d’une ville à l’autre, en fonction de la proximité des villes avec les centres de production et de la taille de ces-derniers. Par exemple, le marché des Cayes évalué a davantage de denrées alimentaires locales disponibles alors que ceux de Jérémie et d’Anse d’Hainault proposent plus de produits issus d’autre commune haïtienne ou de l’importation.