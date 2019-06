Environnement : Le Madecth préoccupé par la sécheresse en Haïti

P-au-P, 17 juin 2019 [AlterPresse] --- Le Mouvement d’appui pour le développement des collectivités territoriales haïtiennes (Madecth) exprime sa préoccupation face à la sécheresse, qui frappe Haïti depuis environ 40 ans, dans une note que s’est procurée l’agence en ligne AlterPresse.

A l’occasion de la journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse, ce lundi 17 juin 2019, le Madecth en profite pour tirer la sonnette d’alarme face à la sécheresse récurrente qui sévit dans le pays et qui s’est accentuée depuis le début de l’année 2018.

Les départements du Nord-Ouest, du Nord-Est, du Plateau central, de l’Artibonite (Nord), de l’Ouest et des Nippes (Grande Anse, une partie du Sud-Ouest) sont les plus concernés par la sécheresse.

Ce phénomène entraîne, entre autres, « une perte de production et de productivité agricole, l’insécurité alimentaire, la pénurie d’eau dans le pays et la quasi-diminution du pouvoir d’achat des citoyennes et citoyens », relève-t-il.

Les gens, qui habitent dans les milieux ruraux, ainsi que le secteur de la production animale, via l’élevage, sont les plus affectés, fait-il remarquer.

Le Madecth déplore le fait qu’aucune mesure n’est été adoptée par l’État haïtien pour venir en aide aux exploitants agricoles qui végètent dans la pauvreté chronique.

En ce sens, le Mouvement d’appui pour le développement des collectivités territoriales haïtiennes appelle à un fort engagement des communautés, de la société civile, de l’État et à une coopération à tous les niveaux.

La journée mondiale de lutte contre la désertification et la sécheresse est célébrée, ce lundi 17 juin 2019, autour du thème : « Construisons l’avenir ensemble ». [emb gp apr 17/06/2019 15:40]