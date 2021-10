Enquête nationale nutritionnelle et de mortalité, Haïti, Janvier 2020

RESUME

L’enquête nutritionnelle de cette année 2020 a été réalisée selon la méthodologie SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions) qui permet d’obtenir une information facile à collecter, fiable et précise et disponible rapidement. C’est une méthode rapide et standardisée de planification, de collecte et d´analyse des données nutritionnelles, et de mortalité.

Dans la réalisation de cette enquête transversale nationale, les domaines d’enquête sont les 10 départements d’Haïti et l’aire métropolitaine de Port-au-Prince. Afin de déterminer un échantillon aléatoire dans lequel chaque individu concerné par le ciblage a une possibilité équivalente d’être sélectionné, deux degrés de sondage sont déterminés. Une enquête en grappes à 2 degrés (1er degré grappe/SDE et 2ème degré le ménage) était effectuée pour chaque domaine. La taille de l’échantillon a été définie à l’aide du logiciel ENA pour SMART (version de novembre 2015). Le tirage des grappes a été réalisé de façon aléatoire et proportionnelle à la taille de la population de chaque département, puis un deuxième sondage concernait les ménages au sein de chaque zone sélectionnée.

Les résultats de cette enquête nutritionnelle de janvier 2020 organisée en Haïti, montrent que la malnutrition aigüe chez des enfants de moins de 5 ans est moyenne (6,0%) en termes de santé publique selon la nouvelle classification OMS-UNICEF de 2018 et connait une légère augmentation par rapport à la situation de 2012 (4,1%). Cette situation est ponctuée par des mauvaises situations nutritionnelles dans six (6) des onze (11) domaines, à savoir l’Aire Métropolitaine (6,5%), le Reste Ouest (6,0%), le Nord (5,8%), le Sud-Est (5,6%), le Nord-Est (5,4%) et la Grand-Anse (5,0%). Aussi, les résultats ont montré que la MAS (2,1%) est légèrement au-dessus de 2% dans l’ensemble du pays mais dépasse ce seuil uniquement pour de l’Aire Métropolitaine (2,5%).

La prévalence de malnutrition chronique globale observée après l’enquête, dans l’ensemble des domaines était de 22,7%. Ces résultats reflètent une situation mauvaise qui prévaut pour les domaines du Sud-Est (25,7%), du Centre (22,2%), du Nord-Est (22,2%), du Nord (22,0%), du Reste Ouest (21,8%), de l’Artibonite (20,5%) et de la Grand-Anse (20,1%). La prévalence de malnutrition chronique au niveau national (22,7%) est statistiquement similaire à celle de 2012 où elle était estimée à 23,4%.

Au vu des résultats de cette enquête, il est impératif que des actions immédiates soient prises pour fournir une assistance d’urgence aux populations de l’Aire métropolitaine (MAG : 6,5%), du Reste Ouest (MAG : 6,0%), du Sud-Est (MAG : 5,6%), du Nord (MAG : 5,5%), du Nord-Est (MAG : 5,4%), et de la GrandAnse (MAG : 5,0%) particulièrement les plus vulnérables, les plus à risque de mortalité, notamment les enfants de 6-23 mois.

A cela, aussi bien des actions qui visent à apporter des réponses idoines aux causes de la malnutrition et qui s’inscrivent dans le court terme, que des interventions dans le moyen et le long terme sont à mener. C’est pourquoi, la réponse s’articule autour d’une approche holistique portant sur la mise en œuvre d’interventions curatives pour sauver les vies surtout de ceux les plus à risque, de protection sociale pour sortir les enfants de la spirale négative de la malnutrition et enfin préventives et promotionnelles pour contrer la malnutrition et limiter son impact négatif sur la santé et le devenir des enfants. En définitive la réponse qui sera apportée à la situation nutritionnelle décrite par l’enquête nutritionnelle sera séquencée en 3 étapes en fonction des financements et en tenant compte des groupes les plus vulnérables et des départements les plus touchés.