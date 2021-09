Éducation Sans Délai approuve une subvention d’urgence de 1,5 million de dollars E.-U. pour Haïti

Le financement alloué à l’UNICEF et au Programme alimentaire mondial pemettra de venir en aide à 18 000 enfants touchés par le récent séisme au pays.

17 septembre 2021, New York – Le fonds Éducation sans délai a annoncé aujourd’hui une nouvelle subvention de 1,5 million de dollars É.-U. pour venir en aide à Haïti dans le cadre d’une Première réponse en situation d’urgence.

La subvention sera mise en œuvre par l’UNICEF, le Programme alimentaire mondial (PAM) et des ONG locales et internationales, en coordination avec le Gouvernement d’Haïti. Elle permettra de venir en aide à 18 000 enfants touchés par le tremblement de terre de magnitude 7,2, qui a engendré d’énormes destructions et accentué les besoins des enfants et des jeunes déjà confrontés, entre autres crises, à la COVID-19 et aux troubles civils.

Le bilan du séisme du 14 août dernier s’élève à plus de 2 200 décès. Plus de 250 000 enfants nécessitent désormais une aide humanitaire d’urgence après avoir perdu leur maison, leur école et l’accès à d’autres services de base. Avant le tremblement de terre, 2,2 millions d’enfants haïtiens avaient déjà besoin d’une aide humanitaire d’urgence.

Les évaluations préliminaires font état de nombreuses écoles détruites et endommagées, à quelques semaines près de leur réouverture prévue pour la rentrée scolaire. Les rapports transmis par les trois départements les plus touchés indiquent que plus de 300 écoles ont été complètement détruites ou gravement endommagées, ce qui affecte près de 100 000 enfants et enseignants.

Pour aider la population haïtienne à « reconstruire en mieux », Éducation sans délai et ses partenaires élaborent actuellement un Programme pluriannuel de résilience en Haïti qui établira les liens entre l’action humanitaire et les interventions de développement.

Le programme s’appuiera sur les réalisations de cette Première réponse en situation d’urgence. La Fondation LEGO et KIRKBI, propriétaires du groupe LEGO, ont annoncé fin août un nouveau financement de 5 millions de dollars É.-U. pour soutenir la Première réponse en situation d’urgence d’Éducation sans délai en Afghanistan et en Haïti.

« Il est important que les gouvernements et le secteur privé se mobilisent afin de financer pleinement l’éducation dans le cadre de l’intervention d’urgence en Haïti. Les enfants et les adolescent.e.s ont perdu des proches, ont perdu leurs maisons, et leur éducation a été brutalement interrompue. Leur sécurité et leur espoir en l’avenir ont été anéantis. Ces filles et ces garçons sont confrontés à la faim, à la violence, à l’exploitation et aux abus sexuels, à la traite des enfants ainsi qu’aux grossesses précoces. Avec l’appui de nos partenaires, nous réagissons promptement afin de garantir qu’aucun enfant ne sera laissé pour compte. Cependant, il est urgent de mobiliser davantage de ressources pour assurer la réponse face à l’ampleur des besoins », a déclaré Yasmine Sherif, Directrice d’Éducation sans délai, le Fonds mondial des Nations Unies pour l’éducation en situation d’urgence et de crise prolongée. « Les enfants sont les principales victimes des catastrophes naturelles dans le monde.

En Haïti, ils sont particulièrement touchés. Pendant trop longtemps, ils n’ont pas pu aller à l’école en raison des troubles civils, des conséquences de la pandémie de COVID-19 et de la violence liée aux gangs. Aujourd’hui, les enfants du sud-ouest d’Haïti ont survécu à un tremblement de terre dévastateur qui leur a fait perdre des parents, des frères et sœurs, des centres de santé et des écoles. Ces enfants, ainsi que leurs enseignants qui sont tout autant touchés, nécessitent un soutien didactique, pédagogique et psychosocial. Cet appui d’Éducation sans délai arrive à point nommé et nous permettra de stabiliser la vie des enfants haïtiens pour leur offrir un nouveau départ », a affirmé Bruno Maes, Représentant de l’UNICEF en Haïti. « Je tiens à remercier Éducation sans délai pour ce financement essentiel qui nous permettra, en collaboration avec notre partenaire, l’UNICEF, de proposer un ensemble d’activités complémentaires dans les zones les plus durement touchées par le tremblement de terre. Pour venir en soutien aux efforts de reconstruction et de relèvement entrepris par les autorités haïtiennes, le PAM apportera une aide alimentaire cruciale à des milliers d’enfants afin d’accélérer la réouverture des écoles », a indiqué Pierre Honnorat, Directeur pays du PAM en Haïti.

La Première réponse en situation d’urgence soutenue par Éducation sans délai, d’une durée de 12 mois, aidera à offrir à 1 400 filles, garçons et adolescent.e.s des espaces temporaires d’apprentissage sûrs, dotés de matériel d’apprentissage de base, de manière inclusive et en tenant compte des questions de genre.

Des services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’hygiène, ainsi qu’une alimentation scolaire pour 13 000 enfants sont également prévus.

Les enfants les plus marginalisés et leurs familles recevront des transferts en espèces, ainsi qu’une aide psychosociale et un soutien en matière de santé mentale. Les adolescent.e.s marginalisé.e.s déscolarisé.e.s auront accès à une éducation non formelle.

Des formations au soutien psychosocial et aux premiers secours psychologiques, ainsi qu’aux questions de protection, notamment l’atténuation des risques de violence basée sur le genre et l’orientation sûre vers d’autres services, seront également dispensées à 100 enseignants. En outre, 5 000 enfants et adolescent.e.s seront sensibilisé.e.s aux questions de protection et à l’orientation vers les services disponibles.

Les organisations bénéficiaires et les partenaires d’exécution travailleront en coordination avec les autorités provinciales afin de garantir le respect des normes de sauvegarde de l’enfance et de sensibiliser à la prévention de l’exploitation et des abus sexuels, de la violence envers les enfants et de la violence basée sur le genre.

