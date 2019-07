DTM Haiti│Round 33 : Population affectée par le séisme, 12 janvier 2019

INTRODUCTION ET MISSION DE LA DTM

Un séisme de magnitude 7.0 a frappé Haiti le 12 janvier 2010, causant la destruction de plus de 300,000 immeubles et le déplacement de 1.5 millions de personnes. Suite à ce séisme destructeur et en tant que chef de file du Cluster Coordination /Gestion des Camps, l’OIM a entrepris la mise en place d’un système unifié et multisectoriel de suivi du déplacement interne, nommée la Matrice de Suivi du Déplacement (DTM en anglais). Mise en œuvre depuis Juillet 2010, la DTM est un outil destiné à suivre les mouvements des Personnes Déplacées Internes (PDI) et à fournir des informations mises à jour sur les conditions de vie dans les camps et sites d’hébergement, ceci afin d’appuyer le Cluster Abri d’Urgence et Coordination et Gestion de Camp (E-Shelter/CCCM), ainsi que les autres acteurs humanitaires et du relèvement. L’OIM met en œuvre la DTM, en partenariat avec le Gouvernement d’Haiti, à travers la Direction de la Protection Civile (DPC)