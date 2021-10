DTM Haïti : Séisme 14 août 2021- Sitrep 4

CONTEXTE .

Le 14 aoút a 8:30 (GMT -4), un tremblement de terre dévastateur a secoué le sud-ouest d'Haíti, a seulement 12 km au nord-est de Saint-Louis du Sud et a environ 125 kilometres a l'Ouest de la capitale, Port-au-Prince. Ce séisme a affecté de maniere considérable les bátiments et maisons de la péninsule sud et a endommagé séverement des infrastructures de bases et des routes, coupant l'acces a certaines zones du sud-ouest, notamment la route nationale numéro 7, qui relie le Cap a Jérémie. Au 25 aoút, les chiffres officiels de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) font état de plus de 53,000 maisons détruites et plus de 83,000 maisons ont été endommagées, y compris 62 centres de santé, 171 écoles et 60 bátiments religieux. La DGPC a aussi reporté au moins 2,248 morts, 12,763 personnes blessées, et 329 personnes portées disparues. De plus, au moins 700,000 personnes ont besoin d'une aide humani-taire. The Les départements du Sud, de la Grand 'Anse et des Nippes, en particulier les villes des Cayes, de Jérémie et de l'Anse-a-Veaux, ont été les plus durement touchés, subissant d'importants dégáts et destructions de bátiments et d'habitations.

En réponse, l'OIM a activé son outil de suivi des déplacements, la Matrice de suivi du déplacement (DTM) dans les départements tou-chés—Nippes, Sud et Grand 'Anse en étroite coordination avec la ( ). Les activités ac-tuelles du DTM visent a recueillir des informations de base sur les lieux de déplacement possibles, a évaluer les dommages aux ba-tíments a la suite du séisme et a comprendre la mobilité causée par cet événement.