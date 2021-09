DTM Haïti : Séisme 14 août 2021- sitrep 3

MATRICE DE SUIVI DU DÉPLACEMENT—RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES SUIVI DU DÉPLACEMENT ET ÉVALUATION DES DOMMAGES

CONTEXTE

Le 14 août à 8:30 (GMT –4), un tremblement de terre dévastateur a secoué le sud-ouest d'Haïti, à seulement 12 km au nord-est de Saint-Louis du Sud et à environ 125 kilomètres à l'0uest de la capitale, Port-au-Prince. Ce séisme a affecté de manière considérable les bâtiments et maisons de la péninsule sud et a endommagé sévèrement des infrastructures de bases et des routes, coupant l'accès a certaines zones du sud-ouest, notamment la route nationale numéro 7, qui relie le Cap à Jérémie. Au 25 août, les chiffres officiels de la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC) font état de 52,953 maisons détruites and 77,006 77,006 maisons ont été endom-magées, y compris 25 centres de santé, 127 écoles et 60 bâtiments religieux. La DGPC a aussi reporté au moins 2,207 morts, 12,268 personnes blessées, et 320 personnes portées disparues. De plus, au moins 650,000 personnes ont besoin d'une aide humanitaire. The Les départements du Sud, de la Grand 'Anse et des Nippes, en particulier les villes des Cayes, de Jérémie et de l'Anse-à-Veaux, ont été les plus durement touchés, subissant d'importants dégâts et destructions de bâtiments et d'habitations. En réponse, l'01M a activé son outil de suivi des déplacements, la Matrice de suivi du déplacement (DTM) dans les départements tou-chés—Nippes, Sud et Grand 'Anse en étroite coordination avec la Direction Générale de la Protection Civile (DGPC). Les activités ac-tuelles du DTM visent à recueillir des informations de base sur les lieux de déplacement possibles, à évaluer les dommages subis par les bâtiments à la suite du séisme et à comprendre la mobilité causée par cet événement.