Des niveaux de faim catastrophiques enregistrés pour la première fois en Haïti

Près de la moitié de la population est actuellement confrontée à une faim aiguë.*

PORT-AU-PRINCE - Une série incessante de crises a piégé les Haïtiens vulnérables dans un cycle de désespoir croissant, sans accès à la nourriture, au carburant, aux marchés, aux emplois et aux services publics, immobilisant le pays - avertissent l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations Unies.

La faim a atteint des niveaux catastrophiques, ou le niveau le plus élevé, la phase 5 du Cadre Intégré de la classification de la sécurité alimentaire (IPC), à Cité Soleil, un quartier urbain de Port-au-Price en Haïti.

Selon la dernière analyse de l'IPC, un nombre record de 4,7 millions de personnes sont actuellement confrontées à une faim aiguë (IPC 3 et plus), dont 1,8 million de personnes en phase d'urgence (IPC 4) et, pour la première fois en Haïti, 19 000 personnes sont en situation de Catastrophe (IPC 5).

Cité Soleil a connu une augmentation inquiétante de l'insécurité alimentaire en trois ans. Actuellement, 65 pour cent de sa population, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables, sont en situation d'insécurité alimentaire élevée, dont 5 pour cent ont un besoin urgent d'aide humanitaire. L'augmentation de la violence à Cité Soleil, avec des groupes armés se disputant le contrôle de la zone, signifie que les habitants ont perdu l'accès à leur travail, aux marchés et aux services de santé et de nutrition. Beaucoup ont été contraints de fuir ou de se cacher chez eux.

La sécurité alimentaire a également continué de se détériorer dans les zones rurales, avec de nombreuses personnes basculant d'une situation de Crise (IPC 3) à une situation d'Urgence (IPC 4). Les pertes de récolte dues à des précipitations inférieures à la moyenne et le tremblement de terre de 2021 qui a dévasté des parties des départements de la Grand'Anse, des Nippes et du Sud, font partie des chocs qui ont aggravé la crise.

"Le PAM est aux côtés du peuple haïtien - au service des personnes vulnérables, et aidant les plus pauvres. Nous sommes ici pour veiller à ce que les écoliers reçoivent un repas nutritif chaque jour, que les familles puissent satisfaire leurs besoins alimentaires de base, et que les communautés soient autonomes", a déclaré Jean-Martin Bauer, directeur pays du PAM en Haïti. "C'est une période de tumulte en Haïti. Mais il y a une voie à suivre. Nous devons tous être déterminés, et nous concentrer sur l'apport d'une aide humanitaire d'urgence et le soutien au développement à long terme".

"Nous devons aider les Haïtiens à produire mieux et des aliments plus nutritifs, pour préserver leurs moyens de subsistance et leur avenir, en particulier dans le contexte d'une crise alimentaire qui s'aggrave", a déclaré José Luis Fernández Filgueiras, Représentant de la FAO en Haïti. "Les efforts de mobilisation des ressources doivent être intensifiés pour renforcer la résilience des ménages ciblés par l'aide alimentaire d'urgence, et accroître leur autonomie."

La flambée des prix, un point de rupture

Pendant des années, les catastrophes naturelles et les troubles politiques ont fait des ravages sur les Haïtiens, déjà dans le besoin dans les zones rurales et urbaines. Le début de la crise alimentaire mondiale, avec la hausse des prix des denrées alimentaires et du carburant, a conduit à des troubles civils croissants qui ont plongé Haïti dans le chaos, paralysant complètement les activités économiques et les transports.

Le panier alimentaire de base est hors de portée pour de nombreux Haïtiens. L'inflation s'élève à 33 % et le coût de l'essence a doublé. La situation est encore exacerbée par une récente épidémie de choléra, et le manque d'eau potable qui risque de pousser davantage de personnes au bord de la survie.

Se concentrer sur des solutions qui renforcent la résilience

Malgré la situation sécuritaire instable à Port-au-Prince, le PAM a fourni une aide d'urgence à plus de

100 000 personnes dans la zone métropolitaine en 2022. La priorité du PAM reste le renforcement des systèmes nationaux de protection sociale et d'alimentation, au cœur des efforts de redressement du pays et du développement à long terme. Les activités génératrices de revenus, telles que la mise en relation des petits exploitants agricoles avec les marchés locaux, les solutions de réduction des risques de catastrophe au niveau communautaire, et le programme d'alimentation scolaire du PAM contribuent à l'autonomisation des communautés. En 2021, le PAM a atteint 1,3 million de personnes et prévoit d'atteindre 1,7 million d'Haïtiens en 2022.

Au cours des six prochains mois, le PAM a besoin de 105 millions de dollars pour répondre à la crise, s'attaquer aux causes profondes et renforcer la résilience des Haïtiens.

La FAO a fourni un soutien d'urgence aux moyens de subsistance des ménages vulnérables vivant de petites exploitations agricoles. Au cours de la saison agricole d'automne qui commence ce mois-ci, la FAO prévoit d'apporter à près de 70 000 personnes du travail contre rémunération, une aide à la production de cultures vivrières, une aide à l'élevage de chèvres et de volailles, et un soutien au stockage et à la transformation des aliments pour les programmes d'alimentation scolaire. La FAO a un besoin urgent d'environ 33 millions de dollars pour venir en aide à plus de 470 000 personnes parmi les plus vulnérables. La FAO souhaite intensifier ses opérations en Haïti en passant de 560 000 personnes ciblées en 2022, à 876 000 personnes en 2023, correspondant aux personnes en phase 3 de l'IPC 3 (crise) et 4 (urgence) dans les zones rurales du grand Sud du pays.

Alors que les agences continuent d'opérer en Haïti dans la mesure où la situation sécuritaire le permet, l'augmentation de l'insécurité, la violence et le manque de carburant entravent les opérations humanitaires qui sont essentielles pour les Haïtiens les plus vulnérables. Les Nations Unies et ses partenaires rappellent l'importance de respecter les principes humanitaires d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance pour assurer que l'aide parvienne aux Haïtiens.

Les derniers résultats IPC (octobre 2022-février 2023) sont détaillés ci-dessous :

Nombre de personnes en phase de crise ou IPC 3 et plus : 4,7 millions. Cela comprend 19 000 personnes en phase de catastrophe ou IPC 5 et 1,8 million de personnes en phase d'urgence ou IPC 4.

En savoir plus ici.

Le Programme alimentaire mondial des Nations Unies est le plus grand organisme humanitaire au monde, il sauve des vies en situations d'urgence et utilise l'assistance alimentaire pour ouvrir une voie vers la paix, la stabilité et la prospérité au profit de ceux qui se relèvent d'un conflit ou d'une catastrophe ou subissent les effets du changement climatique.

