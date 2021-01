Des kits d’hygiène pour les détenues de la Prison Civile de Cabaret

A l’initiative de ONU Femmes, une cérémonie de remise de dons au profit des détenues de la Prison Civile de Cabaret a été organisée le vendredi 22 janvier 2021, à laquelle la Section Correctionnelle du BINUH a pris part.

Il s’agissait d’une distribution de kits d’hygiène, 441 au total, aux 249 détenues de la Prison. De ce nombre de personnes incarcérées dans cette prison, il faut mentionner que s’y trouvent onze (11) filles mineures, deux (2) femmes enceintes et trois (3) femmes avec leurs bébés.

Cette donation entre dans le cadre du projet PBF (Peacebuilding Funds) pour le soutien de la DAP dans la mise en œuvre de son plan de contingence en vue d’améliorer la réponse contre le COVID-19 ; plan auquel BINUH a participé à la conception et au développement et dont il suit l’implémentation. Cette action est aussi la résultante des plaidoyers effectués par le BINUH conjointement avec le PNUD pour l’amélioration des conditions de vie et de détention des détenus.

L’activité s’est déroulée sous la présidence de l’Assistant Directeur de l’Administration Pénitentiaire chargé des Opérations (ADGO) accompagné du Chef du Cabinet du DAP et en présence entre autres des représentants de l’UNICEF et du Bureau International des Stupéfiants et de l'Application de la Loi (INL).

En marge de cette distribution de kits d’hygiène, les participants ont été invités à visiter les dortoirs des détenues ainsi que l’atelier de fabrication de savons et les autres dépendances de la prison. La représentante d’ONU Femmes a pris l’engagement d’œuvrer avec tous les partenaires présents dans le cadre du groupe de travail, pour la mise en place d’activités de réinsertion et génératrices de revenus au profit des détenues. Certaines d’entre elles en ont profité pour exposer leur situation de longue détention préventive et souhaitent qu’une solution soit apportée à leurs cas et une meilleure prise en compte faite de leurs préoccupations. Il sied de noter que le taux de détention préventive est de 87,5% à la Prison de Cabaret●